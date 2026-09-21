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Copa
Copa Resumen
Copa, partidos y resultados
Más
viernes, 3 de abril
sábado, 4 de abril
viernes, 24 de abril
sábado, 25 de abril
viernes, 15 de mayo
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Flamengo
|28
|18
|6
|4
|55
|23
|32
|60
|2
|Palmeiras
|28
|16
|9
|3
|47
|21
|26
|57
|3
|Athletico Paranaense
|28
|14
|7
|7
|43
|32
|11
|49
|4
|Fluminense
|28
|13
|9
|6
|44
|36
|8
|48
|5
|Bahia
|28
|12
|10
|6
|43
|35
|8
|46