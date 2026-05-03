El PSV da la sorpresa y rompe con una tradición de muchos años

En la Eredivisie es habitual que los clubes jueguen su último partido fuera de casa con la equipación de visitante de la siguiente temporada. El PSV lo hizo así en los últimos años, pero ahora ha decidido romper con esa tradición por motivos aún desconocidos.

Rik Elfrink, experto del PSV en Eindhovens Dagblad, confirma que el equipo usará la equipación actual en su último partido a domicilio, contra el Go Ahead Eagles.

«El PSV no presentará la nueva camiseta de visitante hasta después de esta temporada», escribe Elfrink. «Así que el próximo domingo en Deventer se vestirá “como de costumbre” con la equipación habitual».

Por ahora no se ha filtrado ningún boceto de esa equipación, aunque la fuente sueleser fiable.

Diseñada por Dirk van Gaal, es de base azul marino con logotipos turquesa y ya se ve en la web de Footy Headlines.