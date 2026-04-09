El París Saint-Germain está a punto de perder a tres grandes talentos

Según un informe periodístico francés publicado este jueves, el París Saint-Germain está a punto de perder a tres de sus jóvenes promesas más destacadas.

El PSG destaca en Europa por su cantera: en los últimos años varios jóvenes han debutado en el primer equipo gracias al apoyo de Luis Enrique.

Warren Zaire-Emery, Sini Mayolo, Quentin N'Djantao e Ibrahim M'Baye son buenos ejemplos.

Sin embargo, como le sucede al Barcelona —del que fichó a Drew Fernández—, el club parisino puede ser víctima de su propio éxito.

Otros clubes europeos siguen de cerca a sus jóvenes y pueden ofrecerles un papel destacado a corto plazo y salarios más altos.

Según L'Équipe, varios jóvenes de la cantera tienen ofertas y, pese a que el PSG le ha propuesto un contrato profesional, Matis Yangel podría marcharse por el interés de clubes alemanes.

El joven centrocampista, de solo 17 años, ya ha jugado dos partidos con el primer equipo: uno en la Copa de Francia ante el Fontenay en diciembre y otro frente al Auxerre en la Ligue 1 en septiembre.

También podría marcharse Adam Ayari, centrocampista de 18 años, con destino probable a la Eredivisie, donde el Ajax le ofrecería un contrato profesional.

En la liga juvenil suma 5 goles y 3 asistencias en 8 partidos, y en la Copa Gambardella 7 goles y 1 asistencia en 4 encuentros.

El central de 18 años Emmanuel Mbemba, internacional sub-19, tiene una oferta del París FC y es seguido por Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen.

(Leer también)... «Iba a pedirle la cabeza a Slott»... Salah aplaza la explosión en la catastrófica noche del Liverpool