El Inter de Milán sorprende al Barcelona al suspender el fichaje de Bastoni

Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, podría fichar por el Barcelona en el próximo mercado de verano.
El jugador quiere fichar por el Barça y el Inter no se opone si se cumplen sus exigencias económicas.
Según Mundo Deportivo, que cita a La Gazzetta dello Sport, jugador y club han aplazado la decisión hasta después de asegurar el Scudetto.
El Inter, líder de la Serie A con 72 puntos, a siete del Nápoles, está a punto de proclamarse campeón.
El diario añade: «Bastoni celebrará primero el título de la Serie A con el Inter, antes de poder discutir posteriormente su posible fichaje por el Barcelona».
El club ha congelado las negociaciones para no afectar al vestuario.
El club no aceptará ofertas inferiores a 70 millones de euros, cantidad superior al tope que maneja el Barça.
