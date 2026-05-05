«El Feyenoord ha descartado a Raheem Sterling; es un proyecto fallido»

La breve aventura de Raheem Sterling en el Feyenoord ha sido un fracaso, según el periodista Sjoerd Mossou en FC Rijnmond. Aunque el club de Róterdam está a punto de clasificarse para la Liga de Campeones, el inglés no ha estado a la altura de su estatus de exsuperestrella.

Feyenoord lo fichó con 31 años y gran expectación para el De Kuip, pero su impacto ha sido muy limitado: en 349 minutos, repartidos en siete partidos de la Eredivisie, solo dio una asistencia.

Ahora, el canterano Tobias van den Elshout (19), centrocampista de origen, le gana la titularidad. Contra el Fortuna Sittard (1-2) se optó por Gaoussou (23) Diarra como suplente.

Mossou, del Algemeen Dagblad, lo resume así: «Raheem Sterling está descartado, es un proyecto fallido. Es una historia evidente, pero sigue siendo un fichaje fascinante».

Tras una pequeña investigación, Mossou añade: «Entre los científicos del deporte hay una regla no escrita: 500 partidos es el límite para un futbolista de élite. Hay excepciones, claro, como Messi o Cristiano Ronaldo».

«Sterling debutó muy joven en el Liverpool y encadenó muchos partidos desde el principio. Con Wesley Sneijder y Rafael van der Vaart pasó algo similar: jugaron muchísimos encuentros de jóvenes y, así, simplemente te quemas antes y llegas más rápido a ese límite. Todo indica que eso es lo que le está pasando a él», afirma Mossou.

El club no piensa renovarle y su futuro podría estar fuera de Europa.