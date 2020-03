El Atlético de Madrid paga caro su versión más espesa

Empate en Barcelona de los rojiblancos ante el colista, un Espanyol que complicó la vida a un apático conjunto colchonero.

No estaba en los planes de casi nadie que el perdiera puntos este domingo ante el colista de . Pero fue lo que ocurrió. Después de la inyección anímica que supuso ganar en el Wanda Metropolitano al campeón del mundo (1-0 al por la ida de los octavos de la Champions), y de remontar en el mismo escenario la semana pasada ante el , pocos podían creer que el Atleti iba a pinchar en frente al , último de la clasificación. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone no pasó del empate y puso en riesgo la cuarta plaza, esa que podrían arrebatarle tanto el (juega más tarde en ) como la (debe su partido ante el ).

EL RESUMEN Y LOS GOLES DEL ESPANYOL 1-1 ATLETICO

El artículo sigue a continuación

Costaba pensar que el Atlético jugaría tan mal en la Ciudad Condal. El cuadro colchonero no pudo mantener la buena tendencia mostrada en los últimos encuentros e intentó sin éxito sumar tres puntos clave en la lucha por entrar a la próxima edición de la Liga de Campeones. Simeone apostó por Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Carrasco; Correa y Morata. Pero ese equipo no carburó y no pudo generar ocasiones para complicar a Diego López. Tampoco cuando se marcharon Morata, Correa y Carrasco, porque ni Joao Félix, ni Diego Costa ni Vitolo cambiaron la historia cuando ingrearon en la segunda parte.

Más equipos

El Espanyol se adelantó en la primera mitad, sobre los 24 minutos de juego: remató en posición forzada Raúl de Tomás en el primer palo, pero ese intento no fue definitivo y el balón reboyó en Savic para terminar introduciéndose lo suficiente en la portería de Oblak. Tocaba medir otra vez, como hace una semana, la capacidad de reacción que tendría el Atlético. El cuadro barcelonés impuso su orden táctico para tratar de mantener el marcador a favor, pero un golazo de Saúl nada más comenzar el complemento estropeó los planes de Abelardo.

Al final fue un reparto de puntos que no satisface a ninguno de los dos. Menos incluso a un Espanyol que se vio con el marcador a favor tras cuajar un gran primer periodo, pero que vio cómo equilibraba el choque el Atleti en la primera acción de la segunda parte. Eso sí, el colista ha dado la cara ante un Atleti intermitente que este domingo ha mostrado su versión más apática.