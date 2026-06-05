«El Ajax deja marchar a Godts por una cantidad relativamente baja»

El Bayern de Múnich quiere a Ismael Saibari, pero el PSV no aceptará un traspaso sin más. Según Christian Falk, de BILD, el precio que pide el club de Eindhoven supera lo que el equipo alemán está dispuesto a pagar.

Falk asegura en su canal de YouTube que el Bayern va en serio y ya hay conversaciones: «He oído que el Bayern ha ofrecido 48 millones de euros».

Sin embargo, el PSV lo considera insuficiente. Falk recuerda que el Bayern estaba dispuesto a pagar mucho más por Anthony Gordon, quien fichó del Newcastle United al FC Barcelona.

«El Bayern quería pagar unos 60 millones de euros por Gordon», afirma Falk. «Por eso el PSV dice ahora: si esa cantidad estaba disponible, también la queremos para Saibari». Según Falk, el Bayern ya habría llegado a un acuerdo en gran medida con el propio jugador.

Sin embargo, el acuerdo entre PSV y Bayern no está garantizado: siguen negociando el traspaso y, de alcanzarse, falta el reconocimiento médico.

Si la opción Saibari se descartara, el Ajax podría verse afectado, pues Mika Godts aparece como alternativa, aunque de momento es segunda opción.

«Godts es una alternativa para el Bayern», afirma Falk. «No está tan bien considerado como Saibari, aunque ha cuajado una temporada muy sólida. Además, es más barato: el Ajax lo dejaría marchar por unos 35 millones de euros».

Si PSV y Bayern alcanzan un acuerdo, Saibari batirá el récord de traspaso saliente de Eindhoven, superado hasta ahora por los 42 millones fijos más 7 millones en variables que el Liverpool pagó por Cody Gakpo.