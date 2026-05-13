Dumfries supera a Taylor y Noslin y lidera al Inter a su décima Coppa Italia

El miércoles por la noche el Inter, dirigido por Christian Chivu, venció 0-2 a la Lazio en la final de la Coppa Italia y conquistó su décimo título copero.

Denzel Dumfries fue titular en el Inter, mientras que Stefan de Vrij se quedó en el banquillo. Lazio alineó a los holandeses Kenneth Taylor y Tijjani Noslin.

El Inter se adelantó pronto: un centro de Dimarco lo desvió en propia puerta Marusic (0-1).

Diez minutos después, el Inter amplió la ventaja: Denzel Dumfries robó el balón en campo rival y asistió a Lautaro Martínez, quien definió ante la portería.

Al final del primer tiempo, el Lazio creó una ocasión clara: Isak Jensen remató desde el área, pero el balón se marchó ligeramente desviado.

En la segunda parte el Lazio buscó el empate sin éxito, mientras Luis Henrique rozó el tercero tras un centro de Dimarco.

A los 75 minutos, Boulaye Dia quedó solo ante el portero, pero su disparo terminó en sus manos.