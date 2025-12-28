Dos equipos en apuros buscarán terminar la temporada con un poco de impulso cuando los Arizona Cardinals se enfrenten a los Cincinnati Bengals en la Semana 17.

Fecha y hora de inicio de Bengals vs Cardinals

Los Cincinnati Bengals se enfrentarán a los Arizona Cardinals en el Paycor Stadium en Cincinnati, Ohio, el domingo 28 de diciembre de 2025, con el inicio programado para la 1:00 pm ET.

Fecha Domingo, 28 de diciembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio Paycor Stadium Ubicación Cincinnati, Ohio

Cómo ver Bengals vs Cardinals en TV y transmitir en vivo en línea

Canal de TV nacional: FOX

Servicio de streaming:Fubo

Transmisión fuera de los Estados Unidos: DAZN

El año de Arizona se ha desmoronado rápidamente. Después de comenzar la temporada 2–0, los Cardinals han caído a 3–12 y están atrapados en una racha de siete derrotas consecutivas. Mostraron algo de lucha el fin de semana pasado contra Atlanta pero aún así perdieron 26–19 en casa. Esa derrota también destacó un problema de toda la temporada, ya que los Cards ahora tienen un récord de 2–8 en juegos decididos por una sola anotación. Kyler Murray ha aparecido en solo cinco juegos y está fuera por el año, dejando a Jacoby Brissett a cargo de las tareas de mariscal de campo. El veterano ha sido constante en general, superando las 250 yardas por pase en la mayoría de sus inicios y acumulando 2,911 yardas con una sólida proporción de 19 touchdowns a 7 intercepciones. La mayor debilidad de Arizona, sin embargo, sigue siendo un ataque terrestre mediocre.

Cincinnati, por su parte, está con 5–10 y se dirige a su primera campaña perdedora desde 2020. Aun así, ha habido algunos puntos brillantes hacia el final, especialmente de defensores jóvenes que ganan experiencia valiosa. El mayor impulso ha sido el regreso de Joe Burrow, quien se perdió gran parte de la temporada debido a una lesión. Con Burrow al mando, los Bengals tienen un récord de 4–2, incluyendo la contundente victoria como visitante de la semana pasada sobre Miami en la que lanzó cuatro pases de touchdown. Si bien la temporada no ha salido como se planeó, al menos Cincinnati tiene razones para el optimismo de cara a este encuentro.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL entre Bengals y Cardinals.

LEER MÁS: Bengals vs Cardinals NFL Preview: Noticias del equipo, apuestas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y más

En EE. UU., Bengals vs Cardinals será transmitido por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de televisión tradicionales y opciones de streaming exclusivas. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo destaca como una de las formas más fáciles de ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos NFC del domingo, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los juegos de temporada regular y de playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un extra de $11/mes y seguir cada ofensiva anotadora de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para el Thursday Night Football en 2025, los fanáticos de los mercados locales del equipo aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, lo que lo convierte en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano, Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver resúmenes de Bengals vs Cardinals

Los resúmenes, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 17 entre los Bengals y los Cardinals estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción interminable de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, resúmenes y más. Síguelo.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir partidos completos sin anuncios o ver enfrentamientos locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluido el acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otro contenido bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada anotación en la liga. A $15 para Premium, es la forma más económica de conseguirlo.

Agregando a la conmoción del streaming, ESPN está integrando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 por mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde quiera que estés en el mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o por trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo: consulta la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.