Los Arizona Cardinals (3-12) se dirigen a la carretera este domingo para enfrentarse a los Cincinnati Bengals (5-10) en el Paycor Stadium en un enfrentamiento entre dos equipos que buscan rescatar algo de una temporada difícil.

Arizona tropezó al inicio, con un récord de 2-5 en sus primeros siete partidos. Las victorias sobre los Saints y Panthers fueron los únicos puntos brillantes, ya que las derrotas se acumularon contra los 49ers, Seahawks, Titans, Colts y Packers. Saliendo de su semana de descanso, los Cardinals mostraron brevemente destellos de mejora con una victoria sobre los Cowboys, pero todo fue cuesta abajo desde allí. Perdieron seis partidos consecutivos ante los Seahawks, 49ers, Jaguars, Buccaneers, Rams y Texans, dejándolos con solo tres victorias en 14 encuentros.

La temporada de Cincinnati no ha sido mucho más tranquila. Los Bengals tenían un récord de 3-6 antes de su semana de descanso, ganando a los Browns, Jaguars y Steelers mientras caían ante los Vikings, Broncos, Lions, Packers, Jets y Bears. Después de la pausa, las cosas no mejoraron mucho, ya que Cincinnati logró solo una victoria, contra Baltimore, mientras perdían contra los Steelers, Patriots, Bills y Ravens. A través de sus primeros 14 juegos, esa racha dejó a los Bengals en 4-10 en general.

Hora de inicio del partido Cincinnati Bengals vs Arizona Cardinals

Paycor Stadium

Los Cincinnati Bengals y los Arizona Cardinals juegan el domingo 28 de diciembre de 2025 en el Paycor Stadium en Cincinnati, Ohio, en la programación de la Semana 17 de la NFL, con inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo y plantillas

Cincinnati Bengals contra Arizona Cardinals alineaciones CIN - Alineación Suplentes ARZ - Alineación Suplentes

Noticias del equipo Cincinnati Bengals

Cincinnati estaba imparable en su enfrentamiento con Miami el pasado fin de semana. Los Bengals alcanzaron la zona de anotación en cada cuarto y abrieron completamente el juego con un tercer período de 21 puntos, navegando hacia una victoria aplastante de 45-21.

Joe Burrow estuvo preciso, completando 25 de 32 pases para 309 yardas y cuatro touchdowns. Chase Brown contribuyó con 66 yardas por tierra en 12 acarreos con una anotación, y Ja'Marr Chase hizo su habitual daño por aire, capturando nueve pases para 109 yardas. Brown también sumó dos recepciones de touchdown para culminar una dominante actuación ofensiva.

Informe de Lesiones de los Bengals: DJ Turner II – cuestionable, Cam Grandy – cuestionable.

Noticias del equipo Arizona Cardinals

Arizona se enfrentó de igual a igual con Atlanta durante gran parte del domingo, llegando al medio tiempo empatados a 16. Sin embargo, los Cardinals no pudieron mantener el ritmo después del descanso, ya que los Falcons los superaron por un touchdown en el resto del camino para sellar una victoria de 26-19.

Jacoby Brissett terminó con 16 de 31 pases para 203 yardas, lanzando un touchdown y una intercepción. Michael Carter proporcionó chispa en el suelo con 65 yardas en 11 acarreos, mientras que Elijah Higgins lideró el ataque aéreo con siete recepciones para 91 yardas en la derrota.

Informe de Lesiones de los Cardinals: Garrett Williams – cuestionable, Josh Sweat – cuestionable, Walter Nolen III – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Bengals vs Cardinals en los EE. UU.

El partido Bengals vs Cardinals de la Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente por FOX. Los seguidores en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (Prueba gratis hoy!).

Pronto se revelarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Bengals vs Cardinals a nivel mundial

Para los aficionados fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Bengals vs Cardinals

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben por escalones: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Fantasía de Fútbol Americano Bengals vs Cardinals

Joe Burrow parece que nunca se fue. Aparte de un partido complicado contra Baltimore, la ofensiva de Cincinnati ha estado funcionando sin problemas desde su regreso, atravesando las defensas con facilidad. Esta semana se presenta como un tesoro para el fantasy, ya que los Bengals se enfrentan a Jacoby Brissett y a una ofensiva de Arizona que debería ser capaz de mantener el marcador en movimiento. Ninguna de las defensas inspira mucha confianza, lo que hace que este enfrentamiento sea propenso a fuegos artificiales. Si Burrow está en tu alineación de campeonato, este parece ser otro momento donde puede llenar la hoja de estadísticas y llevar a los equipos de fantasy al triunfo.

Los administradores de fantasy que confiaron en Brown recibieron un regalo anticipado de vacaciones la semana pasada, ya que explotó con tres touchdowns en un tercer cuarto dominante. Desde la Semana 8, ha sido notablemente consistente, terminando fuera de los 19 mejores en su posición solo una vez. Con Burrow de nuevo al mando, un enfrentamiento con los Cardinals no podría llegar en mejor momento. Arizona acaba de ceder 168 yardas y un touchdown a Bijan Robinson, y con Brissett acelerando el ritmo en el otro lado, este juego tiene pinta de ser un tiroteo. En encuentros como este, un corredor con mucho volumen es exactamente quien quieres anclando tu alineación.

Por quinta temporada consecutiva, Chase obtuvo una nominación al Pro Bowl, uno de los pocos puntos brillantes en una campaña de Bengals por lo demás desigual. Aun así, Cincinnati parece estar listo para terminar la temporada de fantasy con un florecimiento. El choque Bengals-Cardinals tiene todo para ser un banquete completo de fantasy, con ambas defensas probablemente luchando por contener a las ofensivas opuestas. Eso coloca a Chase directamente en posición de tener un rendimiento monstruoso cuando más importa.

Higgins aportó tres recepciones para 53 yardas y un touchdown en la victoria del domingo por 45-21 sobre Miami. Aunque el tempranero touchdown ayudó a aumentar su desempeño en fantasía, su participación más allá de eso fue limitada. Esa tendencia lo convierte en una opción de alto riesgo en el tramo final, capaz de entregar un buen rendimiento pero lejos de ser una apuesta segura semana a semana.

Por el lado de Arizona, Brissett completó 16 de 31 pases para 203 yardas, un touchdown y una intercepción en la derrota por 26-19 ante Atlanta. El veterano tuvo dificultades para encontrar un ritmo, y su ineficiencia contribuyó a la derrota. Las expectativas deberían seguir siendo modestas tanto para él como para la ofensiva de los Cardinals en las últimas semanas de la temporada.

Carter fue el corredor más productivo de los Cardinals, liderando al equipo con 65 yardas por tierra mientras promediaba un impresionante 5.9 yardas por acarreo. Sin embargo, no pudo encontrar la zona de anotación ni contribuir como receptor, lo cual limitó su utilidad en fantasía a pesar de su sólida eficiencia.

Predicciones del Partido Bengals vs Cardinals

Jacksonville está alcanzando su mejor forma en el momento justo, luciendo como uno de los equipos más completos de la AFC en el tramo final. Trevor Lawrence está jugando a un nivel élite, y la defensa de los Jaguars ha sofocado a los oponentes como parte de una impresionante racha tardía en la temporada. Mientras tanto, Indianápolis parece estar quedándose sin energía, desmoronándose después del medio tiempo en los últimos juegos y viendo cómo sus esperanzas de playoffs se desvanecen. Con el impulso firmemente de su lado, los Jaguars deberían poder ocuparse de los negocios aquí sin mucho drama.

Cuotas de Apuestas Bengals vs Cardinals

Diferencia de puntos

Cardinals +7 (-105)

Bengals -7 (-115)

Línea de dinero

Cardinals: +300

Bengals: -380

Total

53.5 (Más de -112/Menos de -108)

Forma

CIN - Formulario Todo Miami Dolphins 21 - 45 Cincinnati Bengals W

Cincinnati Bengals 0 - 24 Baltimore Ravens D

Buffalo Bills 39 - 34 Cincinnati Bengals L

Baltimore Ravens 14 - 32 Cincinnati Bengals W

Cincinnati Bengals 20 - 26 Nueva Inglaterra Patriots L ARZ - Formulario Todo Arizona Cardinals 19 - 26 Atlanta Falcons L

Houston Texans 40 - 20 Arizona Cardinals L

Arizona Cardinals 17 - 45 Los Angeles Rams L

Tampa Bay Buccaneers 20 - 17 Arizona Cardinals L

Arizona Cardinals 24 - 27 Jacksonville Jaguars L

Registro de enfrentamientos directos