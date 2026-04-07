«Cuesta 140 millones de euros»... Gerrard propone un sustituto excepcional para Salah

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, ha propuesto a un jugador destacado para suceder al egipcio Mohamed Salah, estrella de los Reds, que abandonará el club al término de la presente temporada.

Mohamed Salah, estrella del Liverpool, ha anunciado su marcha de los Reds al final de la temporada 2025-2026, en una decisión que supone el final de una era excepcional para el astro egipcio dentro de las murallas de «Anfield».

Salah había firmado un contrato el pasado mes de abril que lo mantenía en el Liverpool hasta junio de 2027, pero no completará la duración del contrato.

Tras el anuncio de la decisión, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de los posibles sustitutos del astro egipcio, ante el interés del Liverpool por fichar a un jugador destacado que ocupe su puesto.

Steven Gerrard considera que la estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise, de 24 años, es el candidato ideal para jugar en la banda derecha.

Sin embargo, Gerrard, de 45 años, sabe que el francés no será fácil de fichar, ya que su club se aferra a su continuidad.

El valor de mercado del jugador francés asciende a 140 millones de euros, según la web «Transfermarkt», y su contrato se extiende hasta 2029, sin cláusula de rescisión.

Gerard declaró en el programa talkSPORT Breakfast: «Creo que la preocupación radica en intentar sustituir a Salah; en cuanto a similitudes absolutas, creo que hay muy pocos jugadores disponibles a los que puedas fichar... Ousmane sería uno, en mi opinión, pero no creo que esté disponible».

Y continuó: «Pero por mi experiencia, ya que fui jugador del Liverpool, y también desde que me fui, el equipo de fichajes del Liverpool tendrá diferentes opciones, y eso no significa necesariamente que vayan a buscar a un jugador exactamente igual».

Y añadió: «Cuando tuvimos que sustituir a Sadio Mané, por ejemplo, elegimos a Luis Díaz, que es un poco diferente, por así decirlo».

Gerard añadió: «O cuando se marchó Luis Suárez, tenían diferentes tipos de opciones para intentar sustituir a los jugadores... El Liverpool tiene un historial magnífico a la hora de sustituir a los grandes jugadores que se han marchado anteriormente».

Olis, considerado más un rey de las asistencias que un goleador prodigioso como Salah, fichó por el Bayern de Múnich en 2024 por más de 45 millones de libras procedente del Crystal Palace.

Ha demostrado ser un jugador con una relación calidad-precio increíble, ya que ha marcado 36 goles y ha dado 51 asistencias en los 95 partidos que ha disputado hasta ahora.

Solo esta temporada ha sumado 44 impresionantes contribuciones en tan solo 40 partidos en todas las competiciones.

Es comprensible que el Bayern de Múnich no esté dispuesto a perder a su creador de juego y, en unas declaraciones realizadas a principios de este año, el presidente honorario del club, Uli Hoeneß, desmintió los rumores que apuntaban a que el Liverpool iba a fichar a Olis.

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