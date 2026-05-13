¿Cuántos equipos se clasifican para la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA se celebra cada cuatro años y reúne a selecciones de todo el mundo.

La próxima edición se disputará en junio de 2026 en Canadá y México, y será la más grande hasta la fecha.

Desde la primera cita, en 1930 con 13 equipos en Uruguay, la competencia no ha dejado de crecer. En 2022 participaron 32 selecciones, cifra que ahora se amplía.

¿Cuántos equipos se clasifican para el Mundial?

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Tras la decisión de la FIFA en 2017 de ampliar el formato, un total de 48 selecciones disputarán la Copa del Mundo de 2026.

Las tres sedes —Estados Unidos, México y Canadá— se clasifican automáticamente, y otros 45 equipos lo harán mediante los torneos de clasificación regionales.

Durante 39 días competirán por el título de campeones del mundo.

UEFA (Europa)

Europa aporta 16 equipos: 12 ganaron sus grupos (Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza) y 4 surgieron de la repesca (República Checa, Turquía, Suecia y Bosnia y Herzegovina).

CAF – ÁFRICA

Diez selecciones africanas estarán en el Mundial: Marruecos, Senegal, Argelia, Túnez, Egipto, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica, primeras de grupo en la fase de clasificación, más la República Democrática del Congo, que ganó la repesca de la Vía 1 Interconfederal.

AFC - ASIA

La eliminatoria de la AFC deparó sorpresas: Jordania y Uzbekistán debutarán en la fase final. Los acompañarán Australia, Japón, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí e Irak.

CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe)

Curazao se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse, y Haití volvió tras 52 años. Panamá regresa por segunda vez, la primera desde 2018.

CONMEBOL (Sudamérica):

la vigente campeona, Argentina, lideró el grupo sudamericano. Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay también consiguieron su pase.

OFC (Oceanía):

Oceania contaba con un cupo directo, obtenido por Nueva Zelanda tras ganar su grupo y vencer 3-0 a Nueva Caledonia en la final.

¿Cuándo aumentó la FIFA el número de equipos para el Mundial?

En 2017, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad ampliar el Mundial de 32 a 48 equipos a partir de 2026.

En un comunicado, la FIFA explicó: «La decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de un informe con cuatro opciones de formato. El estudio valoró el equilibrio deportivo, la calidad de la competición, el impacto en el desarrollo del fútbol, las infraestructuras, las proyecciones financieras y las consecuencias para la organización. En sus próximas reuniones, el Consejo de la FIFA debatirá más detalles, incluida la asignación de plazas por confederación».

¿Cuántos equipos participaron en los Mundiales anteriores?

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Desde el primer torneo, en 1930 en Uruguay, con 13 equipos —siete de Sudamérica, cuatro de Europa y dos de Norteamérica—, el formato ha cambiado varias veces.

En 1934 ya tuvo 16 equipos y, tras varias modificaciones, llegó a 24 en 1982.

En Francia 1998 se pasó a 32, y la FIFA confirmó un nuevo aumento para 2026.

El debate sobre la ampliación sigue abierto.

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El exjugador alemán y presidente de la Asociación de Clubes Europeos, Karl-Heinz Rummenigge, critica la idea por considerar que el calendario ya está saturado.

«Es evidente que la FIFA sabe que no nos gusta que hayan ampliado la Copa del Mundo un 50 %», afirmó. «La forma en que se tomó la decisión y la falta de transparencia no fueron aceptables. Pido a la FIFA y a la UEFA que reduzcan el número de partidos internacionales: los jugadores ya juegan demasiados».

El grupo New Fifa Now lo tachó de “forma de conseguir dinero y poder”. Un estudio de la FIFA prevé ingresos de 5.290 millones de libras y un aumento de beneficios de 521 millones, pero su presidente, Infantino, niega que el dinero sea el factor clave.

Incluso declaró a la BBC: «Es todo lo contrario, es una decisión futbolística. Cada formato tiene ventajas financieras. Estábamos en una situación cómoda para tomar una decisión basada en el mérito deportivo».

La CONMEBOL, el organismo sudamericano, propuso ampliar el torneo de 2030 a 64 equipos, lo que elevaría los partidos a 128, aunque la idea ya enfrenta fuerte resistencia por el bienestar de los jugadores.

El presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, advirtió: «Si se mantiene abierta la puerta a modificaciones, alguien podría pedir 132 equipos y caeríamos en el caos».

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