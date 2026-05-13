¿Cuánto dura un partido del Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y reunirá a algunos de los mejores futbolistas del mundo.

Se jugarán 104 partidos tras ampliar la participación a 48 equipos.

Aquí, GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre la duración de cada partido, además de todo lo que debes saber sobre el descanso, las pausas para hidratarse, la prórroga, los penaltis y mucho más.

¿Cuánto dura un partido de la Copa del Mundo de la FIFA?

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La fase de grupos, con 12 zonas de cuatro selecciones, se disputa a doble vuelta. Cada partido dura 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45. El descanso es de 15 minutos.

Además, se añade tiempo de descuento al final de cada parte para compensar interrupciones por lesiones u otros motivos.

Los asistentes indican los minutos añadidos con un cartel.

¿Qué pasa en la prórroga?

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Tras la fase de grupos del Mundial, comienza la eliminatoria. Los partidos siguen durando 90 minutos, pero si hay empate se juega una prórroga.

La prórroga dura 30 minutos divididos en dos tiempos de 15, con un breve descanso para hidratarse y cambiar de campo.

Si persiste el empate tras la prórroga, se lanzan penaltis para definir al ganador.

¿Cuál fue el partido más largo de la Copa del Mundo de la FIFA?

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El partido de 90 minutos más largo de la Copa del Mundo de la FIFA lo jugaron Inglaterra e Irán en 2022: duró 117 minutos.

Los Tres Leones ganaron 6-2 tras 14' 8" de añadido en la primera parte y 13' 8" en la segunda.

Esos 24 minutos de añadido lo convierten en el partido con más tiempo extra de la historia de la Copa Mundial, según el Libro Guinness de los Récords.

En la fase eliminatoria se recurre a la prórroga y, de ser necesario, a los penaltis. Alemania Occidental venció a Francia en las semifinales de 1982 tras 12 lanzamientos, marca igualada por Suecia y Rumanía en los cuartos de 1994, con pase de los suecos.

¿Qué son las pausas para hidratarse y por qué se han introducido?

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La Copa del Mundo de la FIFA 2026 incluirá pausas de hidratación de tres minutos en cada tiempo, para “priorizar el bienestar de los jugadores”.

Habrá una pausa de tres minutos en cada mitad para priorizar el bienestar de los jugadores y garantizar igualdad de condiciones, independientemente del clima.

Estas pausas nacen de la preocupación por las altas temperaturas y el bienestar de los jugadores; el árbitro detendrá el partido tras 22 minutos para que se rehidraten.

El director del torneo, Manolo Zubiria, lo resume así:

«En todos los partidos, sin importar el lugar, el techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos. Serán tres minutos efectivos en cada mitad», afirmó. Si hay una lesión en el minuto 20 o 21 que se extienda, el árbitro decidirá cómo gestionarlo.

¿Hay pausas publicitarias en los partidos de fútbol?

Antes solo había publicidad antes, en el descanso y después de los partidos, pero la FIFA ha autorizado emitirla también durante estas pausas.

Se recomienda a las cadenas que retrasen los anuncios 20 segundos tras el pitido inicial de la pausa y retomen la retransmisión 30 segundos antes de la reanudación.

Las cadenas pueden elegir entre pantalla dividida —solo anuncios de patrocinadores de la FIFA— o corte completo, donde se admite cualquier publicidad.

Los partidos del Mundial 2026 se dividirán en cuartos y adoptarán el modelo de los deportes estadounidenses, con pausas publicitarias durante los tiempos muertos, como en la NFL, la NBA y la WNBA.

¿Hay tiempos muertos en el fútbol?

Tradicionalmente no los ha tenido: en su lugar se añade tiempo al final de cada parte para compensar paradas por lesiones, cambios o retrasos.

Sin embargo, la introducción de pausas de hidratación en la Copa del Mundo de 2026 dividirá los partidos en cuartos, lo que muchos pueden considerar como una especie de tiempo muerto.