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Cruz Azul Apertura 2025 Liga MXGetty
Marcos Moreno

¿Dónde ver hoy a Cruz Azul? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Cruz Azul
Liga MX
CONCACAF Liga de Campeones
Amistosos
Leagues Cup

La Máquina cuenta con una importante base de aficionados en todo el país, la cual se ha mantenido fiel a su club pese a los malos tiempos que vivieron.

Cruz Azul es uno de los equipos más importantes de México, el cual cuenta con nueve títulos de liga y constantemente se encuentra en los primeros lugares de la tabla, peleando por cosas importantes. Los Cementeros vivieron una época muy complicada en la que acumularon casi 24 años sin ser campeones de la Liga MX y dicha sequía por fin pudieron terminarla en el torneo Guardianes 2021.

La Máquina es una institución muy popular no solamente en la Ciudad de México, si no también en otras partes del país y su afición es considerada como una de las más fieles, al mantenerse siempre apoyando al equipo pese a los tiempos difíciles que atravesaron.

Por sus filas, han desfilado grandes jugadores como Miguel Marín, Pablo Larios, Carlos Hermosillo, Francisco Palencia, Óscar Pérez, César Delgado, Jesús Corona, Jonathan Rodríguez, entre muchos otros y actualmente, bajo el mando de Nicolás Larcamón, se encuentran en la persecución de la décima estrella, con una sólida plantilla que sin lugar a duda, los vuelve candidatos. 

Los fanáticos de Cruz Azul, semana a semana están pendientes de todo lo que ocurre al rededor de la escuadra Celeste y no se pierden ningún juego, sin importar cuál sea el torneo.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de Cruz Azul:

Liga MX
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN
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Cruz Azul
CRU
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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL CRUZ AZUL

Atletico de San Luis vs Cruz Azul
VIX

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VIX
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En México, los partidos de local del Cruz Azul en la Liga MX son transmitidos a través de Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, la transmisión varía y no tiene una televisora fija, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia va solamente por MLS Season Pass de Apple TV y la Copa Intercontinental, la cual disputarán en diciembre del 2025, se puede ver en FIFA+.

TORNEOTRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING
Liga MX (Local)Canal 5, TUDN y Vix Premium
Liga MX (Visitante)TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN y Disney Plus
Partidos amistososSin televisora fija
Concacaf Champions CupFox y Caliente TV
Leagues CupApple TV
Copa IntercontinentalFIFA+
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Más detalles

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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Ve los detalles

Palmarés del Cruz Azul

Cruz Azul es uno de los equipos más laureados en el futbol mexicano, el cual cuenta con nueve títulos de Liga MX, cuatro de Copa MX, cuatro de Campeón de Campeones y uno de Supercopa MX.

En el plano internacional, La Máquina también tiene logros importantes con siete campeonatos de la Concacaf Champions Cup.

TORNEOTÍTULOS
Liga MX9 - (1968-69, México 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, Invierno 1997 y Guardianes 2021)
Copa MX4 - (1968-69, 1996, Clausura 2013 y Apertura 2018)
Concacaf Champions Cup7 - (1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013-14 y 2025)
Campeón de Campeones4 - (1968-69, 1973-74, 2020-21 y 2021-22)
Supercopa MX1 - (2019)

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