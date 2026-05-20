Cómo ver el Mundial de la FIFA 2026 en un televisor Roku

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor torneo de la historia del fútbol, y Roku TV te lo lleva a casa. Tanto si tienes un televisor inteligente Roku como un dispositivo de streaming, puedes acceder a cadenas tradicionales y plataformas deportivas a través de la Tienda de canales de Roku. Configúralo antes del torneo para disfrutar de una visualización fluida en la pantalla grande.

Aquí, GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Roku TV, incluyendo las mejores apps de streaming, canales, opciones de suscripción y consejos de configuración para que no te pierdas ni un momento de la acción, desde el partido inaugural hasta la final.

¿Qué aplicaciones retransmiten la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Roku?

Según tu región, puedes descargar las apps oficiales en la pantalla de inicio de tu Roku. En Estados Unidos, los 104 partidos se ven en FOX Sports y sus canales afiliados; para inglés, usa Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV o YouTube TV, y para español, Peacock. En el Reino Unido, la cobertura se divide entre la BBC e ITV; instala BBC iPlayer e ITVX. En Canadá, TSN y RDS transmiten en directo a través de sus canales deRoku. En Australia, todos los partidos están en SBS On Demand.

¿En qué países está disponible Roku TV?

País / Región Disponibilidad en Roku Aplicaciones populares de la Copa del Mundo en Roku Australia Compatibilidad total SBS On Demand Brasil Dispositivos Roku disponibles GloboPlay, CazéTV Canadá Compatibilidad total TSN, RDS Francia Dispositivos Roku disponibles en canales seleccionados TF1+, beIN Sports Alemania Reproductores de streaming Roku disponibles en tiendas seleccionadas MagentaTV, DAZN Japón Ecosistema Roku limitado DAZN y aplicaciones de emisoras locales. México Dispositivos Roku disponibles TelevisaUnivision, Vix Nueva Zelanda Compatible con streaming en Roku. Sky Sport Now Sudáfrica Disponibilidad limitada en dispositivos importados YouTube, FIFA+ y otras apps de streaming seleccionadas. Reino Unido Compatibilidad total BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos Compatibilidad total con dispositivos Roku y Roku TV FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV.

Cómo instalar aplicaciones para ver la Copa del Mundo en streaming en Roku

El proceso dura menos de dos minutos y requiere solo unos clics. Presiona Inicio en el mando, desplázate hasta Tienda o Buscar, escribe el nombre de la app que necesitas (Fubo,Peacock, BBC iPlayer, SBS On Demand) y selecciónala. Selecciona la app, presiona «Añadir aplicación» y espera a que se descargue. Luego ábrela desde el inicio, inicia sesión o crea una cuenta.

¿Se podrá ver el Mundial de 2026 gratis en Roku?

En Roku hay opciones gratuitas según tu ubicación. Con un televisor Roku y una antena digital conectada, puedes ver canales locales gratis y sin Internet, como FOX, Telemundo o SBS. En el Reino Unido, BBC iPlayer e ITVX son gratuitos, mientras que en Australia se usa SBS On Demand. Además, servicios con publicidad como Tubi ofrecerán repeticiones, resúmenes y análisis de todo el torneo.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en YouTube

¿Se pueden usar apps sociales en Roku para ver contenidos del Mundial?

Aunque no verás partidos en directo de 90 minutos en redes sociales, YouTube y TikTok cuentan con apps oficiales en la tienda de canales de Roku. Al instalarlas en tu Roku, podrás ver resúmenes oficiales, goles al instante, análisis de expertos y contenido detrás de cámaras justo después de cada partido.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Guía de la Copa Mundial de la FIFA 2026