Cómo seguir a Túnez en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

Las Águilas de Cartago están listas para volver a alzar el vuelo en la escena mundial en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras su valiente actuación en Catar, con una histórica victoria sobre Francia, Túnez confirma que es un rival complicado para cualquier potencia.

GOAL te guía para conseguir entradas, vuelos desde Túnez o Monastir y el mejor alojamiento durante su travesía por México y Estados Unidos.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Túnez en el Mundial de 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas Lunes 15 de junio Suecia vs Túnez Estadio Monterrey (Guadalupe, México) Entradas Domingo 21 de junio Túnez vs Japón Estadio Monterrey (Guadalupe, México) Entradas Viernes 26 de junio Túnez vs. Países Bajos Estadio Arrowhead (Kansas City, MO) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Túnez en el Mundial 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes en esas fases, la disponibilidad primaria ha alcanzado su nivel más bajo.

Lo esencial:

La venta de última hora , activa desde el 1 de abril, no es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y cerrará al terminar el Mundial.

, activa desde el 1 de abril, no es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y cerrará al terminar el Mundial. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cómo comprar vuelos para ver a Túnez en el Mundial de 2026?

Para llegar desde Túnez, la mayoría de los aficionados volarán desde el Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago (TUN) y harán escala en París, Madrid o Fráncfort antes de continuar hacia Norteamérica.

Monterrey (Partidos 1 y 2): Para los dos primeros partidos, los aficionados deben volar al Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), un importante centro de conexiones en el norte de México con numerosas conexiones desde Texas (Houston y Dallas) si se viaja desde Estados Unidos.

Para los dos primeros partidos, los aficionados deben volar al Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), un importante centro de conexiones en el norte de México con numerosas conexiones desde Texas (Houston y Dallas) si se viaja desde Estados Unidos. Kansas City (Partido 3): El Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) recibe el último encuentro de la fase de grupos. Existen vuelos nacionales frecuentes desde los principales hubs de EE. UU., por lo que el traslado tras la estancia en México resulta sencillo.

Te sugerimos usar Skyscanner para aprovechar las bajadas de precio. Air France, Lufthansa y United son las aerolíneas más usadas para este trayecto.

¿Cuánto cuestan los vuelos para el Mundial de 2026?

Se espera que los precios suban en verano de 2026. Los vuelos de Túnez a México o EE. UU. rondan los 1100-1800 USD durante el torneo, así que reserva cuanto antes para conseguir las mejores tarifas.

Fecha Vuelo desde Vuelo a Coste estimado (USD) 13 de junio Túnez (TUN) Monterrey (MTY) 1 200 23 de junio Monterrey (MTY) Kansas City (MCI) 250 $ 29 de junio Kansas City (MCI) Túnez (TUN) 1 350

¿Dónde alojarse para los partidos de Túnez en el Mundial 2026?

Como los encuentros se jugarán en dos zonas muy distintas, conviene elegir un alojamiento flexible.

Monterrey (Partidos 1 y 2)

El Estadio Monterrey está en Guadalupe. San Pedro Garza García ofrece hoteles de lujo y entorno seguro, mientras que Monterrey Centro brinda ambiente animado y mejor acceso al transporte público y a los atractivos locales.

Kansas City (Partido 3)

El Arrowhead Stadium se ubica a las afueras. Dormir en el Power & Light District te acerca al Festival de la FIFA, mientras que la zona de Country Club Plaza ofrece un ambiente pintoresco con excelentes restaurantes.

Logística local: cómo desplazarse por Norteamérica

Para moverse los días de partido en México y EE. UU., es clave conocer bien la zona:

Uber y Lyft son esenciales en EE. UU. En Monterrey, Uber es amplio y más seguro que los taxis para visitantes internacionales.

son esenciales en EE. UU. En Monterrey, Uber es amplio y más seguro que los taxis para visitantes internacionales. Monterrey tiene un metro limpio (Metrorrey) útil, aunque el tráfico hacia el estadio persiste. En Kansas City el transporte público es limitado, por lo que el ride-sharing sigue siendo la mejor opción.

¿Cómo mantenerse conectado durante el Mundial en Norteamérica?

Al moverte entre México y Estados Unidos necesitas un plan de datos que cruce fronteras. Estar conectado te permite mostrar tu entrada digital y pedir un ride-share tras el partido. Para evitar costosas facturas de roaming, la mejor opción es una eSIM.

Con eSIM.sm obtienes 1 GB durante 7 días desde solo 3 $. Se activa con un código QR al llegar a Monterrey o Kansas City y puedes recargar datos si necesitas más.

Jugadores clave de Túnez a seguir en el Mundial: