¿Cómo se determinan los grupos de la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 48 selecciones, la edición más grande de la historia.

Los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá se clasificaron automáticamente, y 45 selecciones más completaron su proceso de eliminatorias.

¿Qué pasa ahora? GOAL te explica cómo se sortean los grupos antes del primer pitido.

¿Cómo se deciden los grupos?

Los 48 equipos se reparten en 12 grupos de cuatro mediante un sorteo previo al torneo.

Los equipos se reparten en cuatro bombos: el bombo 1 incluye a los tres anfitriones y los nueve mejores del ranking FIFA; los demás se ordenan según su posición, con los de peor clasificación en el bombo 4.

Así quedaron los bombos para la Copa del Mundo de 2026:

Bote 1: Canadá, México, EE. UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Canadá, México, EE. UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania Bote 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia Bote 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica Bote 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Turquía, República Checa, República Democrática del Congo, Irak

Luego se realiza el sorteo para definir grupos y calendario. Los tres anfitriones tenían posiciones fijas para jugar en casa.

Luego se asignan los equipos al primer grupo disponible, por orden alfabético, siguiendo las reglas del sorteo.

¿Qué es el «clasificado» en los sorteos de grupos del Mundial?

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Para el Mundial 2026, la FIFA usará un sistema de cabezas de serie, similar al tenis, que evita que los cuatro equipos mejor clasificados se crucen hasta las semifinales.

Los cuatro mejor clasificados —España, Argentina, Francia e Inglaterra— irán a distintos sectores del cuadro para evitar cruzarse hasta la semifinal y preservar el equilibrio competitivo.

¿Hay alguna restricción?

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Además, dos selecciones de la misma confederación no pueden coincidir en la fase de grupos: Brasil y Argentina (CONMEBOL), o Panamá y Estados Unidos (CONCACAF), deben evitarse.

Sin embargo, como 16 equipos son de la UEFA, es inevitable algún duelo europeo: cada grupo puede tener uno o dos, pero nunca más.

¿Qué es un «grupo de la muerte»?

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El «grupo de la muerte» es un término conocido en el fútbol que los aficionados quieren evitar para su equipo.

Significa quedar encuadrado con otros tres rivales fuertes. Como solo dos equipos avanzan, dos pueden quedar eliminados pronto, y el torneo pierde a grandes selecciones en la primera ronda.

En 2022, España compartió grupo con Alemania, Costa Rica y Japón: Costa Rica terminó primera pese a perder 7-0 con La Roja, que fue segunda, eliminando a Alemania y Japón.

El delantero alemán Thomas Müller dejó claro lo perjudicial que fue para su equipo la temprana eliminación.

«Es una catástrofe absoluta», declaró a los periodistas. «Es increíblemente amargo para nosotros porque nuestro resultado habría sido suficiente [si España no hubiera perdido contra Japón]. Es una sensación de impotencia. Si ese fue mi último partido con Alemania, ha sido un enorme placer, muchas gracias».

En 1982 otro famoso “grupo de la muerte” reunió a tres ex campeonas: Argentina, Italia y Brasil. Solo una avanzó a semifinales, eliminando a las otras dos.

En 2026, Mbappé, Mané y Haaland compartirán grupo.

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En 2026, el Grupo I se perfila como uno de los más duros: Francia de Mbappé, Senegal de Mané, Noruega de Haaland e Irak.

El técnico francés, Didier Deschamps, reconoce que su equipo afronta un gran desafío para avanzar a la fase eliminatoria.

«Es uno de los grupos más difíciles, si no el más difícil», declaró a L’Equipe. «Senegal es una selección muy competitiva. Noruega, tras su fase de clasificación, también lo es: es una de las mejores selecciones europeas. Tenemos ambición, pero con la humildad necesaria. Debemos rendir bien desde el principio antes de pensar en lo que vendrá después».