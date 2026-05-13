Cómo funciona la prórroga en la Copa Mundial de la FIFA

¿Qué es la prórroga en el fútbol?

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Es un periodo adicional que se juega si el partido termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios. Se usa sobre todo en torneos de eliminación directa, donde un equipo debe pasar a la siguiente fase. Consiste en dos tiempos de 15 minutos que se juegan completos sin importar los goles marcados. Cada equipo puede hacer cinco cambios en el tiempo reglamentario y uno más en la prórroga.

¿Cuándo se juega la prórroga en el Mundial?

No se usa en la fase de grupos, donde los empates dan un punto a cada equipo. Se aplica desde los octavos de final en adelante en la Copa del Mundo. Si un partido eliminatorio termina igualado tras los 90 minutos, los equipos descansan unos minutos y luego juegan la prórroga.

¿Y si persiste el empate tras la prórroga?

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Si persiste el empate, se dispara una tanda de penaltis: cada equipo lanza cinco penaltis por turnos y el que marque más es el ganador. De seguir igualados, se recurre a la muerte súbita hasta que haya un vencedor.

La prórroga y los penaltis son habituales en los Mundiales. En la fase eliminatoria de 2022, cinco de los dieciséis partidos llegaron a la prórroga y se decidieron en los penaltis, incluida la final Argentina-Francia.

¿Cuál es la diferencia entre la prórroga y el tiempo añadido o de descuento?

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La prórroga se juega cuando hay empate tras los 90 minutos y consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno, más el descuento correspondiente. En cambio, el tiempo añadido o de descuento se suma al final de cada parte para recuperar tiempo perdido por lesiones, celebraciones u otras interrupciones, y su duración varía según las pausas.

El descuento se usa en casi todos los partidos, mientras que la prórroga se reserva para eliminatorias.

¿Se acorta alguna vez la prórroga?

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Hasta 2004 existía el “gol de oro”: el primer equipo que marcaba en la prórroga ganaba el partido.

La FIFA lo estrenó en el Mundial de 1998: el gol de Laurent Blanc en el minuto 114 contra Paraguay fue el primer —y único— gol de oro del torneo.

En 2002 hubo otros tres: Henri Camara, Ahn Jung-hwan e Ilhan Mansiz marcaron en la prórroga para Senegal, Corea del Sur y Turquía, y clasificaron a sus selecciones.

La FIFA la introdujo en 1993 y la eliminó en 2004, pues muchos la veían como un experimento fallido. Aunque buscaba fomentar el juego ofensivo, los equipos solían defenderse más y optaban por llegar a los penaltis para evitar perder en la prórroga.

También existió el «gol de plata»: si un equipo marcaba en la primera parte de la prórroga, debía mantener la ventaja hasta el descanso para ser declarado ganador.

La prórroga ha generado momentos polémicos en la Copa del Mundo.

La prórroga ha generado momentos memorables y polémicos en la Copa del Mundo. Inglaterra ganó su único título en 1966 gracias a un gol fantasma de Geoff Hurst en la prórroga, que luego selló con su hat-trick para el 4-2 final.

Zinedine Zidane impactó al mundo al dar un cabezazo a Marco Materazzi y ser expulsado antes de que Francia perdiera los penaltis ante Italia en 2006. En 2010, Luis Suárez detuvo con la mano un balón en la línea de gol contra Ghana y fue expulsado; Uruguay llegó a la tanda de penaltis tras fallar Asamoah Gyan un penalti clave. Los sudamericanos avanzaron a expensas de los africanos.

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, no 32, y una ronda eliminatoria extra. Por eso, es más probable que los aficionados vean más prórrogas y tandas de penaltis, con más momentos de gloria y controversia al final.