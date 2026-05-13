Croacia visita Toronto para medirse a Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026?

Consulta el calendario de Panamá en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 23 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, Nueva Jersey Entradas

Partidos de Croacia en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T, Arlington Entradas 23 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para Panamá vs. Croacia?

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), por lo que las entradas disponibles son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Panamá-Croacia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Panamá-Croacia en Toronto, los precios resultan atractivos para quienes desean presenciar el duelo. Los medallistas de bronce de 2022 buscarán dejar huella y brindar a su legendario capitán una despedida a la altura.

Ahora mismo, los boletos más económicos oscilan entre 510 y 750 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 510 $ – 800 $

Categoría 2 (Nivel medio): 850–1200 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1250 $ – 2500 $

Hospitalidad/VIP: 1.770 $+

Los precios pueden variar según la demanda. Toronto es un centro histórico y el partido se juega un sábado, por lo que la demanda local para este encuentro decisivo será alta. Por eso, conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que quieran vivir este duelo en el Lincoln Financial Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el Toronto Stadium

El BMO Field de Toronto, que se llamará Estadio de Toronto durante el torneo por las normas de patrocinio de la FIFA, ha sido remodelado para el Mundial de 2026.

Su capacidad ha pasado de 30 000 a 45 736 espectadores gracias a 17 756 asientos temporales, necesarios para superar el mínimo de 40 000 exigido por la FIFA.

Se instalaron cuatro pantallas de vídeo de más de cinco millones de píxeles LED y se modernizaron las redes Wi-Fi y los sistemas de producción de vídeo.

El estadio albergará seis partidos, incluido el debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina.