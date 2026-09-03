¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images

Traducido por

Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League 2026/27: precios, calendario, equipos y más

SHOPPING
Tickets
1ª División
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal

Si estás buscando comprar entradas para la Saudi Pro League de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurar tus entradas y paquetes.

Calendario completo de las próximas jornadas 5 y 6 (del 3 al 9 de septiembre de 2026)

Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las próximas 2 jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos.

Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli ocasionalmente disputan partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Yeda junto a su estadio principal, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ves ambos recintos listados para el mismo club.

Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.

Jornada 5

Fecha

Partido

Hora AST (GMT +3 h)

Estadio

Entradas

Jue 3 sep 2026

Al Fayha vs Al Kholood

20.55 h

Al Majma'ah Sports City Stadium

Entradas

Jue 3 sep 2026

Neom SC vs Al Khaleej

21.30 h

King Khalid Sports City

Entradas

Jue 3 sep 2026

Diriyah Club vs Al Qadsiah

23.00 h

Prince Faisal bin Fahd Stadium

Entradas

Vie 4 sep 2026

Abha vs Al Ettifaq

21.00 h

Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium

Entradas

Vie 4 sep 2026

Al Ahli vs Al Riyadh

23.00 h

Prince Abdullah Al-Faisal Stadium

Entradas

Vie 4 sep 2026

Al Shabab vs Al Hilal

23.00 h

SHG Arena

Entradas

Sáb 5 sep 2026

Al Faisaly vs Al Hazem

20.50 h

Al Majma'a Sport City Stadium

Entradas

Sáb 5 sep 2026

Al Taawoun vs Al Fateh

20.55 h

Al Taawoun Club Stadium

Entradas

Sáb 5 sep 2026

Al Ittihad vs Al Nassr

23.00 h

Alinma Stadium

Entradas

Jornada 6

Fecha

Partido

Hora AST (GMT +3 h)

Estadio

Entradas

Lun 7 sep 2026

Al Khaleej vs Al Riyadh

20.30 h

Prince Mohammed Bin Fahd Stadium

Entradas

Lun 7 sep 2026

Al Hilal vs Neom SC

23.00 h

Kingdom Arena

Entradas

Mar 8 sep 2026

Al Ettifaq vs Al Faisaly

20.30 h

Al Ettifaq Club Stadium

Entradas

Mar 8 sep 2026

Al Hazem vs Al Taawoun

20.55 h

Al Hazem Club Stadium

Entradas

Mar 8 sep 2026

Al Ittihad vs Al Fayha

23.00 h

Alinma Stadium

Entradas

Mar 8 sep 2026

Al Qadsiah vs Al Ahli

23.00 h

Mohammed

Entradas

Mié 9 sep 2026

Al Kholood vs Al Shabab

20.55 h

Al Hazem Club Stadium

Entradas

Mié 9 sep 2026

Al Fateh vs Diriyah Club

23.00 h

Maydan Tamweel Al Oula

Entradas

Mié 9 sep 2026

Al Nassr vs Abha

23.00 h

Al-Awwal Park

Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League?

Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches".

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría entre jueves y sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial o esperas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar el distribuidor secundario StubHub, con entradas desde 17 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.

Los eventos más destacados, especialmente con equipos de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visibilidad.

También existe una opción secundaria para comprar entradas para la Saudi Pro League en StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se creara en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes se han proclamado campeones saudíes si nos remontamos a aquellos primeros años. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han sido para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al final de la temporada 2025/26 bajo las órdenes de Jorge Jesus. Ange Postecoglou tomó después las riendas para defender el título en 2026/27.

El éxito lleva inevitablemente a la popularidad y, por ello, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de todos los tiempos en la SPL. Al-Nassr estaba exultante, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso al vecino local y gran rival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de primer nivel de las ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh, un viaje a la capital saudí para cualquier amante del deporte suele incluir un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez jugando o habiendo jugado en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta siempre que estos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riad hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda en el mar Rojo, ha plantado cara con firmeza a lo largo de los años y es uno de los mayores clubes de fútbol del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados les encantaría verlos en directo, especialmente cuando cuentan con una brillante plantilla que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene una importancia extra para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará una pausa prolongada a mitad de campaña, del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, para permitir que Arabia Saudí albergue la Copa Asiática de la AFC 2027.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google