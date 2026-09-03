Si estás buscando comprar entradas para la Saudi Pro League de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurar tus entradas y paquetes.
- Entradas para la Saudi Pro League: RESERVAR ENTRADAS
- Entradas para Al-Hilal: RESERVAR ENTRADAS
- Entradas para Al-Nassr: RESERVAR ENTRADAS
- Entradas para Al-Ittihad: RESERVAR ENTRADAS
- Entradas por menos de 100 €: RESERVAR ENTRADAS
- Paquetes hospitality y entradas: RESERVAR ENTRADAS
- Zonas familiares y entradas: RESERVAR ENTRADAS
- Entradas para el estadio King Abdullah Sports City: RESERVAR ENTRADAS
- Entradas para Kingdom Arena: RESERVAR ENTRADAS
Calendario completo de las próximas jornadas 5 y 6 (del 3 al 9 de septiembre de 2026)
Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las próximas 2 jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos.
Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli ocasionalmente disputan partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Yeda junto a su estadio principal, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ves ambos recintos listados para el mismo club.
Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.
Jornada 5
Fecha
Partido
Hora AST (GMT +3 h)
Estadio
Entradas
Jue 3 sep 2026
Al Fayha vs Al Kholood
20.55 h
Al Majma'ah Sports City Stadium
Jue 3 sep 2026
Neom SC vs Al Khaleej
21.30 h
King Khalid Sports City
Jue 3 sep 2026
Diriyah Club vs Al Qadsiah
23.00 h
Prince Faisal bin Fahd Stadium
Vie 4 sep 2026
Abha vs Al Ettifaq
21.00 h
Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Vie 4 sep 2026
Al Ahli vs Al Riyadh
23.00 h
Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
Vie 4 sep 2026
Al Shabab vs Al Hilal
23.00 h
SHG Arena
Sáb 5 sep 2026
Al Faisaly vs Al Hazem
20.50 h
Al Majma'a Sport City Stadium
Sáb 5 sep 2026
Al Taawoun vs Al Fateh
20.55 h
Al Taawoun Club Stadium
Sáb 5 sep 2026
Al Ittihad vs Al Nassr
23.00 h
Alinma Stadium
Jornada 6
Fecha
Partido
Hora AST (GMT +3 h)
Estadio
Entradas
Lun 7 sep 2026
Al Khaleej vs Al Riyadh
20.30 h
Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
Lun 7 sep 2026
Al Hilal vs Neom SC
23.00 h
Kingdom Arena
Mar 8 sep 2026
Al Ettifaq vs Al Faisaly
20.30 h
Al Ettifaq Club Stadium
Mar 8 sep 2026
Al Hazem vs Al Taawoun
20.55 h
Al Hazem Club Stadium
Mar 8 sep 2026
Al Ittihad vs Al Fayha
23.00 h
Alinma Stadium
Mar 8 sep 2026
Al Qadsiah vs Al Ahli
23.00 h
Mohammed
Mié 9 sep 2026
Al Kholood vs Al Shabab
20.55 h
Al Hazem Club Stadium
Mié 9 sep 2026
Al Fateh vs Diriyah Club
23.00 h
Maydan Tamweel Al Oula
Mié 9 sep 2026
Al Nassr vs Abha
23.00 h
Al-Awwal Park
¿Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League?
Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches".
Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría entre jueves y sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.
Además, si quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial o esperas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar el distribuidor secundario StubHub, con entradas desde 17 SAR.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?
Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.
Los eventos más destacados, especialmente con equipos de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visibilidad.
También existe una opción secundaria para comprar entradas para la Saudi Pro League en StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.
¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?
Puede que la Saudi Pro League se creara en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes se han proclamado campeones saudíes si nos remontamos a aquellos primeros años. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han sido para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al final de la temporada 2025/26 bajo las órdenes de Jorge Jesus. Ange Postecoglou tomó después las riendas para defender el título en 2026/27.
El éxito lleva inevitablemente a la popularidad y, por ello, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.
El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de todos los tiempos en la SPL. Al-Nassr estaba exultante, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso al vecino local y gran rival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de primer nivel de las ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.
Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh, un viaje a la capital saudí para cualquier amante del deporte suele incluir un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez jugando o habiendo jugado en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta siempre que estos clubes entran en acción.
Puede que los clubes de Riad hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda en el mar Rojo, ha plantado cara con firmeza a lo largo de los años y es uno de los mayores clubes de fútbol del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados les encantaría verlos en directo, especialmente cuando cuentan con una brillante plantilla que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.
La temporada 2026/27 también tiene una importancia extra para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará una pausa prolongada a mitad de campaña, del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, para permitir que Arabia Saudí albergue la Copa Asiática de la AFC 2027.