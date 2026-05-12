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Cómo comprar entradas para el partido EE. UU. vs México: precios, estadio y más

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C. Pulisic
Raúl Jiménez

El ambiente siempre es electrizante cuando se enfrentan los vecinos norteamericanos.

No solo los anfitriones quieren avanzar a la fase eliminatoria del Mundial. Un duelo entre Estados Unidos y México ilusionaría a los aficionados del fútbol mundial, pues sería uno de los partidos más esperados del torneo.

Su rivalidad ha dado lugar a duelos épicos: el más reciente fue la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 en Houston, donde México remontó y venció 2-1 ante 70 925 espectadores en el NRG Stadium.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mundial 2026: dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se jugará el EE. UU. vs. México en el Mundial 2026?

En la Copa del Mundo de la FIFA 2026 aún no hay un partido programado entre EE. UU. y México.

Al estar en grupos distintos, no se verían las caras hasta las eliminatorias.

Para que esto ocurra, ambos deben superar la fase de grupos y cruzarse en octavos, cuartos, semifinales o la final.

Calendario de Estados Unidos para la Copa del Mundo de 2026

Estados Unidos busca seguir creciendo bajo la dirección de Mauricio Pochettino. Este es el calendario del Grupo D que le espera a la coanfitriona:

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay

Estadio SoFi (Inglewood)

Entradas

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia

Lumen Field (Seattle)

Entradas

Jueves 25 de junio

Turquía vs. Estados Unidos

SoFi Stadium (Inglewood)

Entradas

Partidos de México en el Mundial 2026

México arrancó lento en Catar 2022 al no anotar en sus primeros dos partidos de grupo. Busca resurgir como coanfitrión en los siguientes encuentros:

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

Jueves 18 de junio

México vs. Corea del Sur

Estadio Akron (Zapopan)

Entradas

Miércoles 24 de junio

República Checa vs México

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de 2026?

La FIFA ha fijado precios variables: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 $ - 2 030 $

EE. UU. vs. México: historial de enfrentamientos

Estados Unidos y México se han enfrentado 81 veces desde 1934. Estos son los últimos diez resultados:

Fecha

Calendario

Resultado

Lugar

Julio de 2025

Final de la Copa Oro de la CONCACAF: EE. UU. vs. México

1-2

Estadio NRG (Houston)

Octubre de 2024

Amistoso: México vs EE. UU.

2-0

Estadio Akron (Zapopan)

Marzo de 2024

Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF: EE. UU. vs México

2-0

Estadio AT&T (Arlington)

Junio de 2023

Semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF: EE. UU. 3-0 México

3-0

Estadio Allegiant (Las Vegas)

Abril de 2023

Amistoso: EE. UU. vs México

1-1

State Farm Stadium (Glendale)

Marzo de 2022

Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA: México 0-0 EE. UU.

0-0

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Noviembre de 2021

Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA: EE. UU. 2-0 México

2-0

Estadio TQL (Cincinnati)

Agosto de 2021

Final de la Copa Oro de la CONCACAF: Estados Unidos 1-0 México

1-0

Estadio Allegiant (Las Vegas)

Junio de 2021

Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF: EE. UU. vs. México

3-2 (prórroga)

Empower Field at Mile High (Denver)

Septiembre de 2019

Amistoso: EE. UU. 0-3 México

0-3

Estadio MetLife (East Rutherford)

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000