Cómo comprar entradas para el Mundial de Catar 2026: fechas, precios y más

Tras organizar en 2022 la que muchos consideran la Copa del Mundo más compacta y espectacular de la historia, Catar está lista para cruzar el Atlántico.

Los Maroon, ya una potencia asiática, quieren demostrar su nivel en el gran escenario de Norteamérica.

¿Podrán sus estrellas brillar en San Francisco y Vancouver? Podrías estar allí para descubrirlo. GOAL te guía en la compra de entradas para la Copa del Mundo de 2026: fechas, precios y cómo conseguirlas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Catar para el Mundial de 2026?

Fecha Partido Sede Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium (San Francisco) Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place (Vancouver) Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field (Seattle) Entradas

Cuándo comprar entradas para el Mundial de Catar 2026

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Catar 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en cuatro categorías. La Categoría 1 ofrece asientos de primera fila en la grada inferior; la Categoría 2 brinda una vista equilibrada desde la grada intermedia o las esquinas inferiores. La Categoría 3, más económica, está en la grada superior, mientras que la Categoría 4 es la más asequible y se ubica en las secciones más altas del estadio.

Los precios estimados para los partidos de la fase de grupos son:

Categoría 1: primera fila en grada inferior (450-620 $)

primera fila en grada inferior (450-620 $) Categoría 2: Zona intermedia o esquinas inferiores (280-400 dólares)

Zona intermedia o esquinas inferiores (280-400 dólares) Categoría 3: Grada superior (150-250 $)

Grada superior (150-250 $) Categoría 4: Las más asequibles / Visión restringida (60-120 dólares)

¿Qué se puede esperar de Catar en el Mundial de 2026?

Qatar llega a Norteamérica como campeón de Asia. Desde 2022 ha madurado su estilo, ahora más ambicioso y seguro, y ya conquista a aficionados en todo el mundo.

Liderados por el desequilibrante Akram Afif y la puntería de Almoez Ali, los Maroon son una amenaza para cualquier defensa. Su estilo actual les hace cómodos con el balón y letales al contraataque. Tras quedar eliminados en la fase de grupos como anfitriones, el plantel quiere demostrar que el fútbol qatarí está listo para las eliminatorias.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Descubre las dieciséis ciudades anfitrionas y los estadios que albergarán los partidos: