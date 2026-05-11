Cómo comprar entradas para Brasil-Argentina: precios, estadio y más

Sería un sueño para los aficionados al fútbol que Brasil y Argentina se midieran en la eliminatoria del Mundial de 2026 en Norteamérica.
No se ven en una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando un gol tardío de Claudio Caniggia dio el pase a Argentina ante 60 000 aficionados en Turín.
Si se ven las caras este verano, la demanda de entradas será estratosférica. Deja que GOAL te cuente cómo conseguir tus boletos para el Mundial 2026: dónde comprarlos y a qué precio.
¿Cuándo se jugaría Brasil-Argentina en el Mundial 2026?
Por ahora no hay un duelo confirmado entre ambas selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Al estar en grupos distintos, no se verían las caras hasta las eliminatorias.
Para que esto ocurra, ambos deben superar la fase de grupos y cruzarse en octavos, cuartos, semifinales o la final.
Partidos de Brasil en el Mundial 2026
Brasil ha ganado el torneo en cinco ocasiones, récord absoluto, aunque su último título fue en 2002. Su meta es comenzar con buen pie este verano en Norteamérica. Este es su calendario en el Grupo C:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Sábado 13 de junio
Brasil vs. Marruecos
Estadio MetLife (East Rutherford)
Viernes 19 de junio
Brasil vs. Haití
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Miércoles 24 de junio
Escocia vs. Brasil
Hard Rock Stadium (Miami)
Partidos de Argentina en el Mundial 2026
Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
16 de junio de 2026
Argentina vs. Argelia
Arrowhead Stadium, Kansas City
22 de junio de 2026
Argentina vs. Austria
Estadio AT&T, Arlington
27 de junio de 2026
Jordania vs. Argentina
Estadio AT&T, Arlington
¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?
Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de 2026?
La FIFA ha fijado precios variables: desde 60 $ para algunos partidos de grupos hasta 6730 $ para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150 $ - 280 $
400 - 800
1.000 - 4.210
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
¿Qué esperar del Brasil vs. Argentina?
Desde 1914 se han enfrentado 115 veces. Estos son los últimos diez resultados:
Fecha
Calendario
Resultado
Lugar
Marzo de 2025
Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs. Brasil
4-1
Estadio Más Monumental, Buenos Aires
Noviembre de 2023
Clasificatorio para el Mundial: Brasil vs Argentina
0-1
Maracaná, Río de Janeiro
Noviembre de 2021
Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil
0-0
Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan)
Julio de 2021
Final de la Copa América: Brasil 0-1 Argentina
0-1
Maracaná (Río de Janeiro)
Noviembre de 2019
Superclásico de las Américas: Brasil 0-1 Argentina
0-1
Estadio de la Universidad Rey Saud (Riad)
Julio de 2019
Copa América, semifinales: Brasil 2-0 Argentina
2-0
Estadio Mineirão (Belo Horizonte)
Octubre de 2018
Superclásico de las Américas: Argentina vs Brasil
0-1
Estadio King Abdullah Sports City (Yeda)
Junio de 2017
Superclásico de las Américas: Brasil vs. Argentina
0-1
MCG (Melbourne)
Noviembre de 2016
Clasificatorio para el Mundial: Brasil vs. Argentina
3-0
Estadio Mineirão (Belo Horizonte)
Noviembre de 2015
Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil
1-1
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)
¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán:
País
Estadio (ciudad)
Capacidad
Canadá
BC Place (Vancouver)
48 821
BMO Field (Toronto)
72 766
México
Estadio Banorte (Ciudad de México)
48 821
Estadio Akron (Guadalajara)
44 330
Estadio BBVA (Monterrey)
50 113
Estados Unidos
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
67 382
Estadio Gillette (Foxborough)
63 815
Estadio AT&T (Dallas)
70 122
Estadio NRG (Houston)
68 311
Estadio Arrowhead (Kansas City)
67 513
Estadio SoFi (Inglewood)
69 650
Estadio Hard Rock (Miami)
64 091
Estadio MetLife (East Rutherford)
78 576
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
65 827
Estadio Levi's (San Francisco)
69 391
Lumen Field (Seattle)
65 123