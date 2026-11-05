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Europa League
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Celtic Park
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Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y streaming?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Europa League

El Celtic de Glasgow se enfrenta al Beşiktaş en la Europa League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

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Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Celtic Park

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido al Celtic de Glasgow y al Beşiktaş?

El Celtic llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el Falkirk. Antes empató 2-2 con el Dundee United y ganó 1-2 a domicilio al Hibernian. En total, el Celtic marcó once goles en esos cinco partidos, pero también encajó siete.

El Beşiktaş presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el conjunto de Estambul empató 2-2 con el Kasımpaşa. En la Europa League, el Beşiktaş sumó puntos ante el Crystal Palace (2-2) y el Hoffenheim (victoria a domicilio por 2-3). En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó nueve.

CEL

CEL - Formulario

HEA
W7-1
CEL
L1-2
HIB
W1-2
DUU
D2-2
FAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BJK

BJK - Formulario

TSG
W2-3
TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: alineaciones

Celtic contra Besiktas alineaciones

4-2-3-1
Celtic crest
Celtic
CEL
Formación
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-3-3
S. JohnstoneS. JohnstoneK. TierneyK. TierneyL. ScalesL. ScalesC. Carter-VickersC. Carter-VickersJ. LotombaJ. LotombaB. NygrenB. NygrenS. TounektiS. TounektiJ. ForrestJ. ForrestM. BaurM. BaurC. McGregorC. McGregorK. HoeghK. HoeghA. NuebelA. NuebelE. AgbadouE. AgbadouE. TopcuE. TopcuK. OuattaraK. OuattaraA. MurilloA. MurilloJ. OlaitanJ. OlaitanS. OzcanS. OzcanL. TrossardL. TrossardE. PokuE. PokuH. OhH. OhV. CernyV. Cerny
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-2-3-1
Celtic

Once inicial

Besiktas

Suplentes

Manager

  • Martin O´Neill
  • V. Italiano

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: estado de forma

CEL

CEL - Formulario

HEA
W7-1
CEL
L1-2
HIB
W1-2
DUU
D2-2
FAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BJK

BJK - Formulario

TSG
W2-3
TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: balance de enfrentamientos directos

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
W
W
W
W
2
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
3
BenficaBenficaBEN
4310102+810
D
W
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
D
W
W
W
5
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
422081+78
D
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
422093+68
D
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
D
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
422042+28
D
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
421162+47
D
W
W
L
11
Levski SofíaLevski SofíaLES
421143+17
W
W
D
L
12
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
13
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
W
W
L
L
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
D
D
L
W
19
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
412134-15
D
L
W
D
20
Sturm GrazSturm GrazSGR
412113-25
D
W
L
D
21
Sparta PragaSparta PragaSPP
41126604
L
L
D
W
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
D
W
L
L
23
Celta VigoCelta VigoCEL
411234-14
D
W
L
L
24
OFI CreteOFI CreteOFI
411234-14
D
L
L
W
25
TorreenseTorreenseTOR
411247-34
D
L
L
W
26
SalzburgoSalzburgoSAL
411238-54
L
D
L
W
27
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
28
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
L
L
W
L
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
402227-52
D
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
402216-52
D
L
L
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
402219-82
D
D
L
L
33
MarsellaMarsellaOM
401316-51
D
L
L
L
34
CelticCelticCEL
401339-61
D
L
L
L
35
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013211-91
D
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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