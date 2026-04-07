El partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, en la cumbre de la Liga de Campeones de Europa, dejó una única acción polémica, pero ¿fue correcta la decisión del árbitro?

El Bayern Múnich logró una valiosa victoria ante el Real Madrid en su estadio, el Santiago Bernabéu, por 2-1, por primera vez desde 2001.

El triunfo del conjunto bávaro se produjo en el encuentro disputado la noche de este martes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, antes del decisivo partido de vuelta en Múnich la próxima semana.

El primer gol del Bayern Múnich, marcado por Luis Díaz en la primera parte, generó protestas por parte de los jugadores del Real Madrid, encabezados por Dean Huijsen, ya que el equipo local pidió anular el tanto alegando una mano de Michael Olise antes de que el balón llegara al astro colombiano.

Vinícius Júnior dio un pase erróneo que rebotó en la mano de Olise en el centro del campo, pero el árbitro inglés Michael Oliver ordenó que el juego continuara.

Sobre ello, el exárbitro español Iturralde González, en declaraciones recogidas por el diario "AS", afirmó que la decisión del árbitro de no señalar mano y dar validez al gol fue correcta.

Explicó: "El balón le tocó la mano, sí, pero fue totalmente involuntario, y la tenía pegada al cuerpo".

Sobre la jugada en la que Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid, vio una tarjeta amarilla que lo dejará fuera del partido de vuelta por acumulación, Iturralde dijo: "La decisión del árbitro también es correcta".

Añadió que Tchouaméni frustró un ataque prometedor del Bayern Múnich y derribó de forma clara al jugador rival.

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