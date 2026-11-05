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Braunschweig vs. Energie Cottbus: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 6 nov 2026 - 12:30 Eintracht Stadion

El Eintracht Braunschweig recibe al Energie Cottbus en el Eintracht Stadion en un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos clubes se encuentran en el tercio inferior de la tabla y necesitan puntos para alejarse de la zona de peligro.

La situación del Braunschweig es delicada tras sus resultados irregulares de las últimas jornadas. El equipo de Lars Kornetka ocupa el 15.º puesto y solo ha logrado dos victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 3-1 ante el Arminia Bielefeld.

El Energie Cottbus llega como 14.º clasificado, apenas un puesto por delante del anfitrión. El equipo de Claus-Dieter Wollitz tampoco ha convencido últimamente: los de la región de Lausitz solo han sumado tres puntos en sus últimos cinco partidos.

El partido de liga más reciente del Cottbus terminó 1-1 contra el FC Heidenheim, un resultado que refleja la irregularidad del equipo. Wollitz preparará a sus jugadores para enfrentarse a un rival que, pese a atravesar también una mala racha, es difícil de batir en el Eintracht Stadion.

Este duelo entre dos clubes de la mitad inferior de la tabla tendrá una repercusión directa en lo que resta de temporada para ambos. Quien consiga los tres puntos ganará un margen importante en la lucha por evitar el descenso.

A continuación encontraréis toda la información sobre la retransmisión en directo del partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Braunschweig y el Energie Cottbus?

El Eintracht Braunschweig llega a este encuentro con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su compromiso liguero más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Arminia Bielefeld. Antes había ganado 2-0 a domicilio al Hannover 96 y 1-0 en casa al Holstein Kiel. En ese periodo, el Braunschweig marcó cuatro goles y encajó siete.

El Energie Cottbus acumula cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el VfL Bochum; antes había empatado 1-1 contra el FC Heidenheim. El Cottbus marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Braunschweig vs. Energie Cottbus: alineaciones

Braunschweig vs. Energie Cottbus: estado de forma

Braunschweig vs. Energie Cottbus: balance de enfrentamientos directos

Braunschweig vs. Energie Cottbus: las clasificaciones