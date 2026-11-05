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Bundesliga II
team-logoEintracht Braunschweig
Eintracht Stadion
team-logoEnergie Cottbus
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Braunschweig vs. Energie Cottbus, en directo hoy: ¿quién televisa o transmite el partido en streaming?

Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus
Eintracht Braunschweig
Energie Cottbus
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga, el Braunschweig se enfrenta al Energie Cottbus. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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Braunschweig vs. Energie Cottbus: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Eintracht Stadion

El Eintracht Braunschweig recibe al Energie Cottbus en el Eintracht Stadion en un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos clubes se encuentran en el tercio inferior de la tabla y necesitan puntos para alejarse de la zona de peligro.

La situación del Braunschweig es delicada tras sus resultados irregulares de las últimas jornadas. El equipo de Lars Kornetka ocupa el 15.º puesto y solo ha logrado dos victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 3-1 ante el Arminia Bielefeld.

El Energie Cottbus llega como 14.º clasificado, apenas un puesto por delante del anfitrión. El equipo de Claus-Dieter Wollitz tampoco ha convencido últimamente: los de la región de Lausitz solo han sumado tres puntos en sus últimos cinco partidos.

El partido de liga más reciente del Cottbus terminó 1-1 contra el FC Heidenheim, un resultado que refleja la irregularidad del equipo. Wollitz preparará a sus jugadores para enfrentarse a un rival que, pese a atravesar también una mala racha, es difícil de batir en el Eintracht Stadion.

Este duelo entre dos clubes de la mitad inferior de la tabla tendrá una repercusión directa en lo que resta de temporada para ambos. Quien consiga los tres puntos ganará un margen importante en la lucha por evitar el descenso.

A continuación encontraréis toda la información sobre la retransmisión en directo del partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Braunschweig y el Energie Cottbus?

El Eintracht Braunschweig llega a este encuentro con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su compromiso liguero más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Arminia Bielefeld. Antes había ganado 2-0 a domicilio al Hannover 96 y 1-0 en casa al Holstein Kiel. En ese periodo, el Braunschweig marcó cuatro goles y encajó siete.

El Energie Cottbus acumula cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el VfL Bochum; antes había empatado 1-1 contra el FC Heidenheim. El Cottbus marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

EBS

EBS - Formulario

SGE
L4-0
HSK
W1-0
GFT
L2-0
H96
W2-0
ABI
L3-1
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
COT

COT - Formulario

FCP
D1-1
SVD
L3-1
FCN
D1-1
HDH
D1-1
BOC
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Braunschweig vs. Energie Cottbus: alineaciones

Eintracht Braunschweig contra Energie Cottbus alineaciones probables

Manager

  • L. Kornetka

Braunschweig vs. Energie Cottbus: estado de forma

EBS

EBS - Formulario

SGE
L4-0
HSK
W1-0
GFT
L2-0
H96
W2-0
ABI
L3-1
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
COT

COT - Formulario

FCP
D1-1
SVD
L3-1
FCN
D1-1
HDH
D1-1
BOC
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Braunschweig vs. Energie Cottbus: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Eintracht BraunschweigEmpateEnergie Cottbus
1
3
1
3ª División
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
1
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
F
3ª División
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
1
F
Bundesliga II
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
0
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
F
Bundesliga II
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
3
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
1
F
Bundesliga II
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
1
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

Braunschweig vs. Energie Cottbus: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
106312413+1121
W
L
D
D
W
3
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
103341316-312
W
L
W
L
D
10
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
11
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
12
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
L
D
D
L
D
15
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
L
W
L
W
L
16
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
L
W
D
L
D
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
L
L
W
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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