Brasil sin plan B: el fin de la era Neymar

El jugador que antes parecía capaz de cubrir todos los huecos de la selección brasileña ya no se considera el líder indiscutible a las puertas del Mundial de Norteamérica. Durante más de diez años, Neymar cargó casi en solitario con los sueños mundialistas de Brasil. Esa carga no solo forjó su legado, sino que contribuyó a igualar el periodo más largo sin título mundial del país.

Manos en las caderas, mirada perdida. Lágrimas de tristeza y dolor. Con ocho goles en Mundiales, Neymar iguala a Rivaldo y supera a Rivellino, Bebeto, Romário y Garrincha, pero su imagen no es la de la celebración, sino el vacío. Una imagen que refleja los 24 años sin título mundial desde 2002.

Sin embargo, no puede cargarse todo ese periodo sobre Neymar: no jugó en 2006 ni 2010 y, a diferencia de otras estrellas, nadie le pasó el testigo. Nunca tuvo un momento simbólico como el de Pelé con Rivellino o Romário con Ronaldo.

Esta es la vigesimoprimera historia de la sección «Legacy» de Voetbalzone sobre el Mundial. Escucha ahora el podcast en Spotify o Apple.

Cuando Neymar debutó con Brasil en 2010, la selección carecía de líderes y de relevo generacional. Antes rebosaba de delanteros creativos, pero eso había desaparecido. Ronaldinho y Adriano ya habían pasado su mejor momento, y Kaká nunca se recuperó del todo de sus lesiones. No había nadie más, así que todo recayó sobre Neymar.

Así, entre 2014 y 2022, las esperanzas mundialistas de Brasil recayeron sobre un solo hombre, como si la nación futbolística más exitosa dependiera de repente de un talento excepcional, algo más propio de países pequeños.

De cara al Mundial de 2026, Neymar ya no es el mismo: conserva respeto, pero ha perdido peso en una selección que arranca con dudas.

El vacío que debía llenar

Desde su debut en 2010 se le exigió liderar una nueva generación que devolviera el estilo y la creatividad a la Seleção tras el equipo sobrio y disciplinado de Dunga, eliminado por Holanda en 2010. Sin embargo, los veteranos que debían respaldarlo no alcanzaban el nivel de las antiguas estrellas.

No fue hasta 2013, con el regreso de Luiz Felipe Scolari, cuando Neymar heredó la mítica camiseta ‘10’. Ganso, Alexandre Pato y Lucas Moura tampoco cumplieron las expectativas.

Que Neymar llevara el dorsal de Pelé lo decía todo. Scolari insistió en que no debía hacerlo todo, pero el equipo giraba en torno a él. No era extraño en una superestrella, solo que no había nadie en el ataque que le igualara en influencia.

Antes no fue así: en 1958, Pelé emergió, pero Garrincha fue igual de clave y Didi fue nombrado mejor jugador. En 1962, Garrincha brilló tras la lesión de Pelé. En 1970, Pelé tenía a Jairzinho, Rivellino, Gérson y Tostão. En 1994, Bebeto y Romário lideraron el equipo, y en 2002, Ronaldo y Rivaldo compartieron el protagonismo. Nunca dependió de uno solo, ni siquiera de Pelé.

A los 22 años, en el Mundial 2014, Neymar mostró su talento y asumió la presión de liderar a Brasil en casa, en un clima político tenso. Ya se hablaba de «Neymardependência» y así lo reflejaban los medios antes de la semifinal contra Alemania.

De los diez goles de Brasil hasta entonces, Neymar había marcado cuatro y asistido en uno. Sin embargo, en cuartos de final contra Colombia sufrió una fractura en la espalda tras una dura entrada de Juan Camilo Zúñiga, lo que acabó con su Mundial. Sin él, todo salió mal: Brasil cayó 7-1 ante Alemania en semifinales, una derrota histórica.

Su ausencia aquella noche en Belo Horizonte mostró una cosa: Brasil se había vuelto demasiado dependiente de un solo jugador, una realidad que seguiría persiguiendo al equipo durante años.

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El príncipe que nunca llegó a ser rey

En vísperas del Mundial de 2018 en Rusia, la «Neymardependencia» adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba de lo bueno que era Neymar, sino del temor: ¿y si no estaba en plena forma en la fase final?

En 2017 protagonizó el traspaso más caro de la historia, del Barcelona al París Saint-Germain, donde debía convertirse en la gran estrella. Pero en Francia se sucedieron a un ritmo vertiginoso las lesiones y los altercados. Esa grave lesión a principios de 2018 —en un metatarso— fue tan comentada en Brasil como la táctica de la selección.

En el Mundial no estaba al 100 %, y su actitud llamó más la atención que su juego. Tras una ajustada victoria ante Costa Rica, rompió a llorar. Marcó también contra México en octavos, pero lo que quedó fue su reacción exagerada a las faltas y sus interminables revolcones.

Todo el mundo lo imitaba: desde niños hasta ancianos se tiraban al suelo riendo. Neymar se convirtió en un meme; para los rivales resultaba más cómico que peligroso. Y cuando la cara de tu selección nacional se vuelve un chiste, el país entero lo sufre.

En la fase eliminatoria nadie le acompañó y Brasil cayó en cuartos ante una Bélgica más convincente, con Lukaku, Hazard y De Bruyne. No hubo humillación como en 2014, pero esta vez Neymar se quedó con otro dolor: el de la vergüenza.

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El fin forzoso de la «Neymardependencia»

En los años siguientes, Brasil pareció liberarse poco a poco de esa dependencia. En 2019 llegó incluso a ganar la Copa América sin Neymar, que estaba lesionado.

Sin embargo, su vida privada empezó a influir más en su papel en la selección. En la cancha seguía aportando goles, asistencias y esfuerzo, pero lo que rodeaba su juego pesaba más que su rendimiento.

En 2022 Vinícius Júnior, autor del gol del título del Real Madrid ante el Liverpool en la final de la Liga de Campeones, y Rodrygo, otro joven talento, apuntaron a una nueva era. Sin embargo, aún era pronto para despedir a Neymar como referente.

En el Mundial 2022 de Catar parecía haber recuperado la forma, pero en el debut ante Serbia sufrió una lesión de tobillo. Richarlison respondió con dos goles y Vinícius asistió, demostrando que había alternativas.

Sin él, Brasil venció 1-0 a Suiza con gol de Casemiro y su ausencia no generó pánico.

La victoria 4-1 ante Corea del Sur en octavos alimentó la ilusión. La nueva generación tomó la iniciativa, con Vinicius como estrella, y Neymar aportó un gol y una asistencia. Ya no era solo la estrella, sino también una especie de mentor. El jugador que antes cargaba con todo ahora empezaba a guiar a los demás. Por un momento, todo encajó. Pero el fútbol rara vez escribe cuentos de hadas.

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Nuevos huecos, viejos problemas.

En cuartos de final contra Croacia, parecía su momento. Neymar marcó en la prórroga y lo celebró como si todo fuera a salir bien. La semifinal estaba cerca.

Sin embargo, poco después todo cambió: Brasil debía mantener la ventaja, pero sus compañeros siguieron atacando. «¿Por qué subís?», gritó. Fue el último ataque; Croacia respondió y empató.

Llegaron los penaltis. Neymar era el quinto, destinado a lanzar el decisivo, pero no llegó su turno: Rodrygo y Marquinhos ya habían fallado.

Brasil volvió a quedarse en cuartos. El sexto título mundial aguardará. La sequía alcanza ya 24 años, igual que entre 1970 y 1994. Aquella noche, las lágrimas de Neymar parecían una despedida. Quizá fue su última oportunidad.

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Declive y vacío

Los años previos a 2026 mostraron su declive: en el PSG quedó atrás ante la figura de Kylian Mbappé y, tras marcharse al Al-Hilal de Arabia Saudí, apenas jugó.

Con Brasil marcó dos goles ante Bolivia y superó a Pelé como máximo goleador histórico de la selección, un récord que pareció más un homenaje al pasado que una muestra de su presente.

En octubre de 2023 se rompió los ligamentos de la rodilla y estuvo un año de baja. Apenas regresó, se lesionó de nuevo. Su etapa en Arabia Saudí terminó y volvió emocionado al Santos. Pero en 2025 ya llevaba dos años sin jugar con Brasil.

Mientras, la selección brasileña seguía buscando: mucho tiempo con un técnico interino y poca estabilidad. Solo cerca del Mundial llegó Carlo Ancelotti, un auténtico peso pesado.

Hay muchas incógnitas y, aunque Brasil ya no irradia la confianza habitual de cara al Mundial de 2026, esta vez las críticas no apuntan a la dependencia de Neymar, porque su protagonismo ha mermado.

A Brasil no le falta talento: Vinícius Júnior fue nombrado Jugador del Año de la FIFA en 2024 y Raphinha, en el Barcelona, se postula para el Balón de Oro.

Sobre el papel hay motivos para el optimismo, pero la realidad es otra: la mala racha tras 2022 ha frenado la confianza. No basta con tener buenos jugadores; ninguno ha trasladado su buen estado de forma del club a la selección. ¿El puesto de Neymar? Aún no se ha cubierto.

Símbolo de esperanza y decepción

Durante más de diez años fue el símbolo de la esperanza, pero también del desencanto.

El seleccionador Ancelotti aún no lo descarta para 2026, pero cada día es menos probable y, si vuelve, será bajo lupa. Ya no como estrella, sino como un recurso para el momento justo.

Es seguro: Neymar y Brasil han cambiado y ambos deben responder. La Copa del Mundo sigue siendo el escenario más importante.

Su historia en el Mundial quizá se recuerde más por lo que no fue: la lesión de 2014, las dudas de 2018, el penalti que nunca lanzó en 2022.

¿Podrá el fin de la «Neymardependencia» darnos aún un final feliz? Quizá no, pero en el fútbol todo es posible.