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Loai Mohamed

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بايرن ميونخ يكسر «عقدة ربع القرن» أمام ريال مدريد

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

الف equipo bávaro rompe su mala racha en el estadio de los merengues

El Bayern Múnich rompió una larga mala racha frente al Real Madrid, tras vencerlo en su propio estadio en la Liga de Campeones.

El conjunto bávaro regresó con un triunfo valioso y poco frecuente ante su anfitrión, el Real Madrid, por 2-1, en el partido disputado la noche de este martes en el estadio “Santiago Bernabéu”, correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo continental.

El decisivo partido de vuelta se jugará en el “Allianz Arena” la próxima semana.

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El Bayern Múnich logró su primera victoria sobre el Real Madrid en la Champions después de 9 partidos, en los que el equipo blanco ganó 7 veces y empataron en dos ocasiones.

La última victoria del conjunto alemán sobre el español se remonta a abril de 2012, cuando también ganó 2-1.

Además, el Bayern Múnich rompió su mala racha en el “Santiago Bernabéu”, pues consiguió su primera victoria en este estadio desde el 1 de mayo de 2001, es decir, desde hace 25 años, cuando ganó 1-0.

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