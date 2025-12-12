Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoMainz 05
Sthembiso Nkabinde

Bayern Múnich vs. Mainz 05, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Mainz 05, así como la hora de inicio y las noticias del equipo.

Después de la Liga de Campeones, el FC Bayern Múnich vuelve a la acción de la liga. El oponente de hoy es el FSV Mainz 05. GOALte dice dónde se transmitirá en vivo el partido.

El Bayern Múnich se enfrentará al FSV Mainz 05 en la 14ª jornada de la Bundesliga. El enfrentamiento entre los equipos superior e inferior tendrá lugar en el Allianz Arena, y comenzará a las 17:30 horas (tiempo de España).

Cómo ver Bayern Múnich vs Mainz 05, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN 2 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Temas de la semana: ¿Qué estaba pasando en el Bayern Múnich?

El Bayern sigue avanzando. En la Bundesliga, solo han tenido un empate y 12 victorias. Esto da a Múnich 37 puntos y una ventaja de ocho puntos sobre su rival más cercano, el RB Leipzig.

Durante la semana, el equipo del entrenador Vincent Kompany enfrentó un desafío en la Liga de Campeones. En casa, los campeones récord alemanes convirtieron un déficit de 0-1 contra el Sporting Lisboa en una victoria por 3-1.

Sin embargo, el director deportivo Max Eberl y el director deportivo Christoph Freund pueden pronto tener que buscar un nuevo defensa central. Los signos para la extensión de contrato de Dayot Upamecano en el Bayern aparentemente han empeorado.

Temas de la semana: ¿Qué estaba pasando en el Mainz 05?

El FSV Mainz 05 solo ha ganado un partido de la Bundesliga esta temporada y está en el fondo de la tabla con seis puntos en 13 juegos. La junta reaccionó hace poco más de una semana despidiendo al exitoso entrenador de la temporada pasada, Bo Henriksen.

Henriksen fue reemplazado por el exentrenador del Union, Urs Fischer. Hizo su debut en la Liga de la Conferencia contra el Lech Poznan durante la semana. Sin embargo, su equipo no pudo lograr más que un empate 1-1 contra los campeones polacos. El empate del Poznan fue precedido por una decisión cuestionable de penalti, lo que causó gran desagrado entre los jugadores del Mainz.

Bayern Múnich vs. Mainz 05: Hora de inicio

El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México:10:30 horas
  • Argentina:13:30 horas
  • Estados Unidos:11:30 horas (tiempo del este)

Bayern Múnich vs. Mainz 05: Alineaciones

Bayern Múnich contra Mainz 05 alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • U. Fischer

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Bayern Munich vs. Mainz 05: Forma

Bayern Munich vs. Mainz 05: Enfrentamientos directos

Bayern Munich vs. Mainz 05: Las tablas

0