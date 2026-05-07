Audiencia impactante para Bayern Múnich - PSG

El miércoles por la noche, el partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain registró audiencias récord en los Países Bajos: 744 000 espectadores siguieron la semifinal en Ziggo Sport, convirtiéndola en el encuentro europeo más visto de la temporada sin equipos neerlandeses.

El gran interés se debió al espectacular 5-4 de la ida en París, por lo que la vuelta generó enorme expectación. El empate 1-1 clasificó al PSG para la final.

Tina Nijkamp compartió las cifras en Instagram y habló de una «alta audiencia» para el Bayern-PSG; según la experta, el encuentro superó a otros grandes duelos europeos de la temporada.

El encuentro, emitido por Ziggo Sport, promedió 744 000 televidentes y alcanzó a 1 228 000 personas, superando a varios programas de la parrilla habitual.

Solo el NOS Journaal de las 20:00 (1 385 000), Vandaag Inside (888 000) y Eva (956 000) registraron más audiencia esa noche.

Nijkamp recuerda que la ida entre ambos equipos registró 470 000 espectadores y que el Arsenal-Atlético del martes apenas llegó a 360 000, lo que confirma el crecimiento del interés por el fútbol de élite.