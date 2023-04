Atlético de Madrid: 33 jornadas sin penaltis y subiendo

Los colchoneros ya llevan 33 jornadas sin disfrutar de un penalti a favor y superan un récord de los años cuarenta

En el Atlético de Madrid son conscientes de que no perdieron en el Camp Nou por culpa del árbitro. Y tampoco creen que estén los terceros en el campeonato por culpa de los colegiados, sino de sus propios errores en el terreno de juego. Sin embargo, en el club colchonero siguen sin explicarse cómo es posible que, en todo lo que va de Liga, no les hayan todavía pitado un penalti a favor. El último ejemplo llegó este fin de semana en el Camp Nou. En los últimos instantes de partido, Giménez remató de cabeza, el balón tocó el brazo de Busquets, que estaba de espaldas en el aire, y aunque los rojiblancos reclamaron penalti, Sánchez Martínez no lo señaló y desde el VAR no llamaron al colegiado. Para el Atlético, un día más en la oficina. Los de Simeone ya llevan 33 jornadas si que les piten un penalti. Han batido un récord de los años cuarenta. En las temporadas 1941/42 y 42/43, el Atleti estuvo 32 jornadas sin que le pitasen un penalti. Ahora los colchoneros ya suman 33 jornadas sin una pena máxima a favor.

En el vestuario rojiblanco la sensación sigue siendo de desconcierto y son varios los jugadores que coinciden en señalar que, a estas alturas de la película, "nadie sabe qué es mano y qué no". Sobre todo, porque en el cuadro colchonero recuerdan una jugada muy parecida ante el Getafe, en la que Mateu Lahoz decidió castigar al Atleti con un penalti en contra por manos de Saúl. En esa ocasión, sí se pitó penalti contra los colchoneros. Ayer, en el Camp Nou, fue al revés. No se señaló.

El Atlético de Madrid acumula 33 jornadas sin un penalti a favor. Son 350 días sin chutar un penalti. El dato es aún más sorprendente cuando el Atlético es el tercer equipo de la Liga que más remates hace dentro del área y también el tercero que más ocasiones de gol genera. A pesar de eso, el Atleti lleva toda la Liga sin que le piten un penalti a favor. Ha superado el récord histórico del club. En el club ya hay quien cree cree que los colchoneros acabarán todo el campeonato sin un solo penalti a favor y que disputarán las 38 jornadas sin que los colegiados les señalen una pena máxima.