América vs Rayados de Monterrey, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

América recibe a Monterrey este sábado 7 de febrero a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la actividad de la jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El América ha comenzado a recuperar poco a poco su mejor forma tras sus victorias consecutivas en la fecha pasada y a mitad de semana contra Olimpia en la Concacaf Champions Cup y quieren continuar con esa inercia ascendente.

Los Rayados han tenido un arranque de semestre lento, hilando empates contra Xolos de Tijuana y Xelajú, por lo que intentarán volver a la senda del triunfo en su visita a la capital mexicana para verse las caras con los Azulcremas.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Hora de inicio de América vs Rayados de Monterrey

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Ciudad de los Deportes.

México: 21:10 horas

Estados Unidos:22:10 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (domingo 8)

Noticias del equipo y escuadras

CF America contra Monterrey alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de América

Después de tres partidos en fila sin ganar y sin marcar goles, el América ha comenzado a resurgir con sus triunfos contra Necaxa y Olimpia y buscará continuar su racha positiva en ascenso contra los Regios, en lo que será un partido de pronósticos reservados por el poderío de ambas plantillas.

Los Azulcremas comienzan la era post Álvaro Fidalgo, quien se había convertido en su referente desde su llegada en el 2021 y tras una etapa llena de éxitos, donde fue pieza clave del tricampeonato, el mediocampista español finalmente regresó a su país para unirse al Real Betis.

Raphael Veiga, flamante refuerzo de las Águilas, ya está listo para ver minutos con su nuevo club y así será en caso de que André Jardine lo decida. El brasileño ha causado mucha expectativa en su arribo a Coapa, gracias a su exitoso paso que tuvo por el Palmeiras.

Noticias de Rayados de Monterrey

Monterrey ha dejado dudas en el arranque del semestre y muestra de ello, fue el sufrido empate que tuvieron a media semana contra el Xelajú en Guatemala, donde estuvieron a punto de caer; sin embargo, un gol sobre la hora de Jesús 'Tecatito' Corona rescató a los Regios de una humillante caída en Centroamérica.

Rayados vuelve a la cancha del Ciudad de los Deportes, donde lograron el semestre pasado una sorpresiva victoria ante el América para así, dejarlos eliminados en la ronda de cuartos de final y confían en poder repetir aquel resultado para salir de la capital mexicana con los tre puntos.

Cómo llegan al partido

