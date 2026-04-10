Al-Khaleej responde... ¿Dirigirá Donis a la selección saudí en el Mundial?

El club Al-Khaleej se pronunció sobre las noticias que vinculan a su entrenador griego, Georgios Donis, con la dirección de la selección saudí en el futuro, como sucesor del técnico francés Hervé Renard.

Renard podría ser destituido antes del Mundial 2026 tras los malos resultados recientes, y Donis es uno de los candidatos a reemplazarlo.

El diario saudí Al-Riyadiah confirmó la información y añadió que la Federación Saudí de Fútbol incluyó a Donis en la lista de candidatos tras las derrotas ante Egipto y Serbia en marzo.

Sin embargo, el club Al-Khaleej desmintió tales rumores a través del mismo medio, asegurando que la Federación Saudí de Fútbol no se ha puesto en contacto con ellos al respecto.

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El club añadió que el técnico se encuentra de vacaciones en Grecia y que negocian su renovación, que vence este verano.

El técnico admitió negociar la extensión de su contrato, pero impuso condiciones sobre recursos, refuerzos y mejoras en las instalaciones.

El técnico griego, que dirige al Al-Khaleej desde el inicio de la temporada, ha logrado situarlo décimo con 31 puntos, a siete jornadas del cierre del campeonato.