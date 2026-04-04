Vídeo: El Barcelona derrota al Atlético gracias a un gol de Lewandowski

El Barcelona se llevó el derbi de la jornada 30 de La Liga tras lograr una dramática victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid este sábado por la tarde en el estadio Riazor Metropolitano.

El partido se mantenía en equilibrio hasta los últimos instantes, antes de que Robert Lewandowski marcara el gol decisivo del Barcelona en el minuto 87.

La victoria supone un gran impulso para el Barça en la lucha por el título, ya que consolida su liderato en La Liga con 76 puntos y se aleja a 7 puntos del Real Madrid, que perdió esta tarde por 2-1 en casa del Real Mallorca, mientras que el Atlético se queda con 57 puntos en cuarta posición.