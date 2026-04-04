Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

Traducido por

Vídeo: El Barcelona derrota al Atlético gracias a un gol de Lewandowski

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
España

El Blaugrana aprovecha el tropiezo del Real Madrid y amplía la ventaja a 7 puntos

El Barcelona se llevó el derbi de la jornada 30 de La Liga tras lograr una dramática victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid este sábado por la tarde en el estadio Riazor Metropolitano.

El partido se mantenía en equilibrio hasta los últimos instantes, antes de que Robert Lewandowski marcara el gol decisivo del Barcelona en el minuto 87.

La victoria supone un gran impulso para el Barça en la lucha por el título, ya que consolida su liderato en La Liga con 76 puntos y se aleja a 7 puntos del Real Madrid, que perdió esta tarde por 2-1 en casa del Real Mallorca, mientras que el Atlético se queda con 57 puntos en cuarta posición.

  • La tensión va en aumento... 10 minutos de locura

    El Atlético dominó el inicio del partido con su habitual presión física y logró abrir el marcador en el minuto 39 por medio de Giuliano Simeone, quien aprovechó un centro milimétrico de Clément Lenglet para marcar con un potente cabezazo.

    El Barcelona no dio mucho respiro a los rojiblancos, ya que la respuesta no se hizo esperar y, en el minuto 42, llegó un magnífico gol de Marcus Rashford, quien aprovechó un pase decisivo de Dani Olmo y se internó por la banda izquierda para igualar el marcador.

    Los últimos minutos de la primera parte fueron muy tensos, con tarjetas amarillas e intentos de ambos equipos, antes de la expulsión de Nicolás González en el minuto 45+7, y la primera parte terminó con empate a 1-1.

    • Anuncios

  • Dominio catalán... Presión constante y ocasiones fallidas

    Al comenzar la segunda parte, el Barcelona impuso poco a poco su ritmo al partido, aprovechando los movimientos y la velocidad de Lamine Yamal por la banda derecha.

    El Barça intentó construir jugadas desde atrás, pero la defensa del Atlético, liderada por Rubén Le Normand y José María Giménez, se mantuvo organizada.

    En el minuto 75, Yamal envió un pase en profundidad, pero el balón llegó sin problemas al portero del Atlético, Juan Musso.

    La presión catalana continuó sin traducirse en goles, con intentos de João Cancelo y Ferran Torres que Musso atajó con maestría.

  • Cambios decisivos... Flick refuerza el centro del campo y el ataque

    En el minuto 78, el entrenador Hansi Flick realizó un doble cambio para reforzar al equipo: dio entrada a Gavi en lugar de Eric García para aportar dinamismo al centro del campo, y alineó a Robert Lewandowski en sustitución de Marcus Rashford para dotar al ataque de mayor experiencia y presencia ante la portería.

    Estos cambios llegaron en el momento ideal, ya que el Barcelona intensificó su presión en busca del gol de la victoria, sobre todo ante la oportunidad de alejarse siete puntos del Real Madrid a ocho jornadas del final.

    En el minuto 81, se desperdició una ocasión clara tras un pase de Pedri a Jules Koundé, pero una magnífica intervención de Jiménez salvó la situación (con la bandera de fuera de juego en alto).

  • El goleador Lewandowski

    El partido se decidió en el minuto 87 con una jugada dramática. João Cancelo robó el balón con habilidad dentro del área y disparó con fuerza desde un ángulo cerrado; Musso detuvo el tiro, pero el balón rebotó directamente en el pecho de Robert Lewandowski, que no se lo esperaba, y acabó entrando en la portería en un gol en el que la «suerte» tuvo mucho que ver.

    El Atlético intentó responder en el minuto 84 con un contraataque hacia Alexander Sørloth, pero la ocasión se esfumó.

    El partido terminó con la victoria del Barcelona por 2-1, lo que confirma el mérito del equipo para liderar la clasificación a pesar de la dificultad de la visita.

    Este duelo es solo el primer capítulo de una serie de enfrentamientos candentes entre ambos equipos, que se preparan para un partido decisivo el próximo miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. 

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM