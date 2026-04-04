Una encrucijada... El mes decisivo marcará el destino de Mbappé

Según el diario español «Marca», Mbappé tiene ante sí una gran oportunidad de conquistar los títulos que marcarán su etapa en el Real Madrid, ahora que la temporada entra en su recta final.

El palmarés del delantero francés con el Real Madrid se limita hasta ahora a dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental, mientras que su palmarés sigue sin incluir títulos de La Liga, la Copa del Rey ni la Liga de Campeones, a medida que se acerca el final de su segunda temporada con la camiseta «merengue», además de haber perdido la Supercopa de España y el Mundial de Clubes el verano pasado, un palmarés que parece escaso para un jugador que dejó el París Saint-Germain con el objetivo de seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y ganarlo todo.

Los datos indican que la llegada de Mbappé no ha coincidido con los mejores momentos del equipo, ya que el Real Madrid atraviesa una fase de reajuste y aún no ha encontrado la continuidad y la solidez que caracterizaron sus mejores épocas; a pesar de ello, el equipo, bajo la dirección del entrenador Arbeloa, ha logrado situarse en una posición que le permite luchar en todos los frentes, pues, aunque no se le considere el principal favorito, el equipo sigue vivo, a solo 4 puntos del Barcelona en La Liga y tras alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que deja la puerta abierta a terminar la temporada de forma excelente.

El Real Madrid necesita recuperar la mejor versión de Mbappé para alcanzar estos objetivos, sobre todo ahora que el francés ha superado sus problemas de rodilla y se espera que vuelva a marcar la diferencia.



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