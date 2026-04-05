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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Un plan de guerra... Simeone atrapa al Barcelona con una estrategia de desgaste

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Barcelona vs Espanyol
Espanyol
Primera División
D. Simeone
H. Flick
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La trampa de la provocación... ¡Lo que ocurrió en el Metropolitano no fue una casualidad!

La agresividad del Atlético de Madrid frente al Barcelona causó sorpresa en el vestuario azulgrana, en el partido de ayer, en el que los blaugranas se impusieron por 2-1, en la jornada 30 de La Liga.

Tras la gran polémica que acompañó a ese enfrentamiento y los enfrentamientos que provocaron la expulsión del jugador rojiblanco Nicolás González al final de la primera parte, el equipo del entrenador Simeone acudirá con toda su fuerza y motivación al Camp Nou.

Ayer se disputó el cuarto partido entre ambos equipos esta temporada, precedido por encuentros igualados y prácticamente sin tensión, antes de que el ambiente se caldease de forma inesperada.

  • Preparando el terreno para una batalla encarnizada... El Barça teme la guerra de los Rojiblancos

    Según el diario Sport: «Los catalanes creen que el equipo de Simeone ha intensificado la rivalidad con una alineación repleta de suplentes, con el objetivo de preparar el terreno para la batalla de la Liga de Campeones».

    Y añadía: «Por eso, los jugadores del Barcelona temen una guerra que beneficie en mayor medida a los rojiblancos, a menos que el arbitraje ponga freno a un equipo acostumbrado a ir hasta el límite».

    El Atlético de Madrid no se jugaba prácticamente nada en el partido de Liga de ayer, por lo que Simeone recurrió a una estrategia de desgaste basándose en jugadores que no forman parte del once titular, e incluso en jugadores del segundo equipo.

    La novedad fue la agresividad del Atlético sobre el terreno de juego y la gran cantidad de protestas y enfrentamientos que terminaron en una pelea entre los jugadores, en la que el árbitro se vio obligado a intervenir.

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    Sport afirmó: «Quedó claro que el Atlético estaba preparando el terreno para que se caldearan los ánimos antes del partido de la Champions. Incluso Diego Simeone participó en este “espectáculo” presionando a los asistentes, uno de los cuales fue expulsado, además de hostigar a algunos jugadores del Barcelona».

    Y señaló: «Tuvo un encontronazo con Ferran Torres que no fue a más gracias a la rápida intervención de sus compañeros. La intención era clara: provocar y sacar de quicio a los jugadores del Barcelona». 

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  • La trampa de la provocación

    Y reveló: «En el vestuario del Barcelona hay dos cosas claras: la primera es que el Atlético lo dará todo para pasar a semifinales. El partido de ida será muy duro, ya que es probable que los rojiblancos salgan a defenderse y utilicen todo tipo de artimañas para perder tiempo».

    Y añadió: «Los jugadores están convencidos de que la calma y el balón son los árbitros, de que no deben caer en la trampa de la provocación y de que hay que pasar el mayor tiempo posible jugando de verdad. Y lo segundo es que el vestuario está totalmente convencido de la necesidad de sentenciar la clasificación, o al menos encaminarla, en el partido de ida; porque en el estadio del Atlético todo es posible».

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    Y Sport añadió: «A todos les preocupa también el estado en que se encuentra el Metropolitano, que vuelve a sufrir unas condiciones que no se adaptan al estilo de juego del Barcelona».

    El equipo catalán cree que existen argumentos técnicos de peso que le permiten sentenciar la clasificación para las semifinales en el Camp Nou, por lo que intentará marcar el mayor número posible de goles.

  • Estrategia de agotamiento

    Simeone ya había trazado su estrategia de desgaste para estos diez días. El primer capítulo tuvo lugar en ese partido trepidante que perdió ayer por 1-2, en el que dio descanso a cuatro titulares del proyecto rojiblanco y apostó por el entusiasmo y la determinación para aferrarse a un resultado positivo, y estuvo a punto de lograrlo, pero la agresividad del equipo le obligó a jugar con diez hombres durante más de cincuenta minutos.

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    El entrenador argentino quería agotar al Barcelona en esta primera jornada, y lo consiguió. Dos jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego (Araujo y Bernal), y varios terminaron el partido completamente agotados, entre ellos Dani Olmo y João Cancelo. El duelo físico los llevó al límite para que no estén en plena forma el próximo miércoles.

  • Las mayores preocupaciones de Simeone

    «Pero el Barcelona es muy consciente de estos hechos... porque la Champions es algo totalmente diferente y no admite ningún descuido, y la preparación mental será clave para que nadie pierda la concentración», afirmó Sport.

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    Y concluyó: «Flick alineará la formación más ofensiva posible, esta vez con un referente claro en la punta de lanza que acompañará a Rashford y Lamine Yamal. Ambos extremos hicieron sufrir al Atlético en el último partido, hasta el punto de que Simeone llegó a dar instrucciones a Lukman desde el banquillo sobre lo que debía evitar. El argentino lo tenía todo preparado para la competición europea, y su mayor preocupación era neutralizar a los extremos del Barcelona».

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