Según Sky, el Friburgo considera fichar a Darvich este verano; el interés es serio, pero aún no hay pasos concretos.
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Su exequipo le quiere: ¿perderá el VfB Stuttgart a una gran promesa antes de su debut?
Darvich fichó por el Stuttgart el verano pasado, procedente del filial del FC Barcelona, por un millón de euros. El club alemán planeó incorporarlo poco a poco. Sin embargo, a punto de acabar la temporada, el centrocampista aún espera su debut con el primer equipo; solo entró en la convocatoria de la Bundesliga en la segunda jornada, a finales de agosto.
Mientras tanto, ha jugado 26 partidos con el filial en Tercera, marcando diez goles y dando tres asistencias. «Noah estaría listo, últimamente ha evolucionado muy bien», elogió el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, a finales de febrero en declaraciones al diario Bild, y le auguró al internacional alemán sub-21 la posibilidad de jugar en el primer equipo: «Estoy muy satisfecho con su evolución. Aporta muchas cosas que lo cualifican para tareas de mayor responsabilidad. Tiene que seguir exactamente por este camino».
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Noah Darvich: Friburgo, Barcelona, Stuttgart... ¿y pronto de vuelta a Friburgo?
Darvich aún no ha debutado con el primer equipo, así que crecen las especulaciones sobre una posible salida pese a que su contrato dura hasta 2029. Según Sky, los responsables del VfB y el jugador se reunirán pronto para aclarar su futuro. De no llegar a un acuerdo, se aceleraría su traspaso; el Stuttgarter Nachrichten ya mencionó una posible cesión.
Un regreso al SCF tendría una gran carga emocional para Darvich, quien nació en Friburgo y se formó en las categorías inferiores del club entre 2017 y 2023. En verano de 2023, el Friburgo le ofreció al entonces campeón de Europa sub-17 —que meses después también ganaría el Mundial sub-17 con Alemania— la opción de jugar en el filial, entonces en la 3.ª Liga.
Sin embargo, la oferta del Barcelona le sedujo y fichó por el club español. Allí ganó experiencia en amistosos con el primer equipo junto a Robert Lewandowski, pero en los partidos oficiales siempre jugó con el filial en la tercera división española. Como sus minutos disminuyeron hacia el final de la temporada 2024/25, el verano pasado decidió volver a Alemania y fichar por el VfB.
Noah Darvich: sus estadísticas con el VfB Stuttgart II
Juegos
26
Goles
10
Asistencias
3
Tarjetas amarillas
1