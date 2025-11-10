Oliver Maywurm

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

📝 Bio: Crecí cerca de la hermosa Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Después de estudiar filología alemana, hice una pasantía en GOAL y me desempeñé lo suficientemente bien como para hacer poco después mi voluntariado en Múnich. Desde 2017, soy redactor en GOAL y SPOX.

⚽ Cómo llegué al fútbol:

Hasta donde recuerdo, el joven Lars Ricken a mediados de los 90 fue el primer héroe de mi infancia. Que Alemania ganara la Eurocopa 1996, el primer torneo importante que seguí conscientemente, consolidó mi amor por el fútbol.

🎯 En qué me enfoco principalmente en mi trabajo:

Investigación y redacción de noticias (sobre todo de transferencias)

Delegación de artículos SEO

🌟 Mis momentos favoritos del fútbol:

El gol de oro de Oliver Bierhoff en la final de la Eurocopa 1996, el gol decisivo de Mario Götze en la final del Mundial 2014. Y menos obvio pero igual de significativo: A los siete años, presenciar en el estadio cómo nuestro Eintracht Trier eliminaba al campeón de la UEFA, Schalke, y luego al campeón de la Champions League, Borussia Dortmund, en la DFB-Pokal.