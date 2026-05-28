Se insta al Chelsea a fichar a John Stones y Robert Lewandowski

Alonso asumirá el banquillo del Chelsea este julio, tras firmar un contrato de cuatro años. El excentrocampista de Liverpool y Real Madrid reemplazará a Liam Rosenior, destituido el mes pasado.

Aunque hereda una plantilla costosa y joven, los Blues acabaron décimos en la Premier. Ante las dudas sobre la flexibilidad financiera del club, Cole ve la solución en el mercado de agentes libres, fichando a jugadores de palmarés que acaban de salir de grandes equipos europeos.