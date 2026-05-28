Getty/GOAL
Traducido por
Se insta al Chelsea a fichar a John Stones y Robert Lewandowski
Una nueva era con Xabi Alonso
Alonso asumirá el banquillo del Chelsea este julio, tras firmar un contrato de cuatro años. El excentrocampista de Liverpool y Real Madrid reemplazará a Liam Rosenior, destituido el mes pasado.
Aunque hereda una plantilla costosa y joven, los Blues acabaron décimos en la Premier. Ante las dudas sobre la flexibilidad financiera del club, Cole ve la solución en el mercado de agentes libres, fichando a jugadores de palmarés que acaban de salir de grandes equipos europeos.
- Getty Images
Stones y Lewandowski, en el punto de mira
Cole ve a Stones y Lewandowski como fichajes veteranos ideales. Stones acaba de cerrar una década con seis Premier y una Champions en el Manchester City, mientras que Lewandowski, también libre, marcó 120 goles en cuatro temporadas con el Barcelona.
En declaraciones a football.london, Cole explicó: «No conocemos la situación financiera. Podemos decir que ficharemos a tal o cual, pero quizá tengamos que vender. Lo cierto es que no queremos cambios radicales: los jóvenes en los que creísteis hace tres años siguen siendo los mismos».
Recuperar una cultura ganadora
El exinternacional inglés asegura que la plantilla del Chelsea actual carece del liderazgo interno necesario para competir al más alto nivel. Cole afirma que, con los fichajes de Stones y Lewandowski, Alonso incorporaría «entrenadores sobre el terreno de juego» capaces de guiar a las jóvenes estrellas del club en los momentos difíciles de los partidos importantes.
«Solo necesitan lo que repito desde hace tres años: experiencia a su lado que los guíe en el campo y les transmita sabiduría», añadió Cole. «Luego fichas a John Stones y Robert Lewandowski, jugadores que llegan libres, que no necesitan jugar cada minuto pero saben lo que es ganar y pueden echar una mano en el campo».
- Getty Images
La necesidad de la sabiduría de los veteranos
Cole advirtió a la directiva del Chelsea que, si no se resuelve la falta de experiencia en el vestuario, el equipo chocará con un «techo» pese a su talento individual. Para él, el verdadero liderazgo debe surgir de los propios jugadores, no solo de las instrucciones tácticas del entrenador.
«Los jugadores actuales lo necesitan, lo tienen dentro del grupo, no puede venir siempre de los entrenadores. Todos los grandes equipos se entrenan desde dentro de su propio vestuario y su conocimiento y sabiduría se transmiten a lo largo de los años», concluyó Cole. «Me desconcierta que la gente no lo entienda. Pero esperemos que los propietarios del Chelsea hayan captado el mensaje y sigan ese camino ahora. En el nivel de élite necesitas experiencia, sabiduría y calidad».