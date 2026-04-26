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Robert Lewandowski dejará el Barcelona este verano tras hallarse a su sustituto ideal Fichajes R. Lewandowski Barcelona Primera División

Robert Lewandowski se prepara para dejar el Barcelona tras una etapa llena de títulos. El veterano delantero busca un nuevo reto este verano. Aunque sigue siendo letal frente a la portería, el relevo generacional en el Camp Nou es inevitable. El club ya ha elegido a una superestrella más joven para liderar el ataque, lo que marca el fin de una era exitosa.