Real Madrid-Atlético de Madrid 3-2: doblete de Vinicius, gol y expulsión de Valverde

Un exjugador de la Serie A fue quien abrió el marcador en el Real Madrid-Atlético: poco después de la media hora, Ademola Lookman superó a Lunin (Courtois, baja por lesión) y adelantó al equipo de Simeone. Los blancos le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte con goles de Vinicius Junior, de penalti, y de Valverde, quien, tras su hat-trick en la Champions contra el Manchester City y el gol ante el Elche, suma ya cinco tantos en los últimos cuatro partidos. Nahuel Molina —otro exjugador de la Serie A, que militó en el Udinese de 2020 a 2022— restableció el marcador con un gran gol a media hora del final, pero unos minutos después llegó el doblete de Vinicius Junior para el 3-2 definitivo. Últimos minutos de sufrimiento para el Real Madrid, que jugó el último cuarto de hora con diez por la expulsión de Valverde.