Ha pasado de todo en el derbi de Madrid: el Real Madrid de Arbeloa se lleva la victoria en un partido con cinco goles y una expulsión. El partido termina 3-2 a favor de los merengues, que responden a la victoria del Barcelona de esta tarde (1-0 ante el Rayo Vallecano) y se colocan a cuatro puntos del líder. El equipo del Cholo Simeone se queda en cuarta posición; los Colchoneros salen del Bernabéu con la cabeza gacha y caen al cuarto puesto, sin poder superar al Villarreal, que había ganado a la Real Sociedad en el partido adelantado del viernes.
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Real Madrid-Atlético de Madrid 3-2: doblete de Vinicius, gol y expulsión de Valverde
REAL MADRID-ATLÉTICO DE MADRID, EL RELATO
Un exjugador de la Serie A fue quien abrió el marcador en el Real Madrid-Atlético: poco después de la media hora, Ademola Lookman superó a Lunin (Courtois, baja por lesión) y adelantó al equipo de Simeone. Los blancos le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte con goles de Vinicius Junior, de penalti, y de Valverde, quien, tras su hat-trick en la Champions contra el Manchester City y el gol ante el Elche, suma ya cinco tantos en los últimos cuatro partidos. Nahuel Molina —otro exjugador de la Serie A, que militó en el Udinese de 2020 a 2022— restableció el marcador con un gran gol a media hora del final, pero unos minutos después llegó el doblete de Vinicius Junior para el 3-2 definitivo. Últimos minutos de sufrimiento para el Real Madrid, que jugó el último cuarto de hora con diez por la expulsión de Valverde.