Rakow-Fiorentina: dónde verlo, canal de televisión, streaming, alineaciones

«Ahora nos toca a nosotros gestionar bien las energías», así concluyó Paolo Vanoli la rueda de prensa tras el partido contra el Cremona. El entrenador de la Fiorentina, consciente de la importancia del partido contra el Inter en la liga, está dispuesto a rotar a sus jugadores con el habitual cambio de alineación habitual en la copa.

En la portería jugará Christensen, y Fortini, recuperado de su lumbalgia, será titular. Los centrales serán Pongracic y Comuzzo, con Ranieri en lugar de Gosens por la izquierda. En el centro del campo, Mandragora tendrá una oportunidad especial, con Ndour y Fabbian completando el mediocampo.

El ataque estará compuesto por Harrison, Piccoli y Fazzini. Kean se sentará en el banquillo, listo para sumar minutos sobre el terreno de juego durante el partido.