Rakow-Fiorentina: dónde verlo, canal de televisión, streaming, alineaciones

Dejemos a un lado, por un momento, el tema de la permanencia y pensemos en Europa. Eso es lo que espera Paolo Vanoli de sus jugadores, que el jueves se enfrentarán en Polonia al Rakow. La Fiorentina tiene la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo para los cuartos de final de la Conference League, dando continuidad a un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en esta complicada temporada.
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