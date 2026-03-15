Traducido por
Pisa-Cagliari, las notas de CM
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
Los locales, que quizá hayan disputado su mejor partido de la temporada, a pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del encuentro, demostrando que aún tienen muchas ganas de luchar.
Nicolas 6,5: poco puede hacer ante el gol encajado; por lo demás, controla bien el partido.
Calabresi 6,5: juega un partido muy convincente, seguro en los duelos defensivos, y se incorpora bien en los contraataques. Tiene que salir por lesión al final de la primera parte. (Desde el minuto 1 de la segunda parte, Albiol 6: en la jugada del gol se deja desplazar un poco por Pavoletti, por lo demás, buena entrada en el campo).
Caracciolo 8: un partido que recordará durante mucho tiempo. En fase defensiva es un auténtico muro, pero hoy hace historia en su carrera, y quién sabe si también en la temporada actual, en el área rival, donde consigue un doblete de gran carácter.
Canestrelli 7: excelente partido en ambas fases. Imprescindible en los dobles marcajes.
Leris 7: partido completo. Corre muchísimo, ayudando bien a los suyos detrás de la línea del centro del campo y ofreciendo excelentes ideas también en el campo contrario. (Desde el minuto 45 de la segunda parte, Toure: s.v.)
Marin: s.v. (desde el minuto 16 de la primera parte, Hoejholt 6,5: buen impacto en el partido. Seguro en los duelos, hace valer su presencia).
Aebischer 7: mucha fuerza en una zona del campo de alto riesgo, sobre todo en inferioridad numérica.
Angori 7,5: toca un número impresionante de balones, corre y presiona durante todo el partido. Excelente comunicación con Moreo y también muy bueno en las jugadas a balón parado.
Moreo 8: una de sus mejores actuaciones hasta la fecha. Demuestra un carácter enorme, marcando el gol que abre el marcador y mostrándose peligroso en otras tantas ocasiones. Se retira entre los merecidos aplausos de su público.
Tramoni 6,5: juega bien de espaldas a la portería con sus compañeros de ataque, probando también algunos disparos desde lejos. (Desde el minuto 27 de la segunda parte, Akinsanmiro 6,5: ayuda bien a sus compañeros).
Durosinmi 4,5: comete un error garrafal en la primera parte que deja a su equipo en inferioridad numérica durante casi todo el partido.
Hiljemark 7,5: Un Pisa combativo y bien planteado, que sufre muy poco a pesar de quedarse con diez desde la primera parte. Excelente lectura del partido, con cambios acertados en el momento adecuado.
Cagliari
Los visitantes, a pesar de jugar gran parte del partido con superioridad numérica, nunca logran imponerse, pero, por el contrario, apenas corren riesgos. Así continúa una racha de resultados negativos que, más allá de la clasificación, deberán analizarse a fondo.
Caprile 6: a pesar de los goles encajados, salva otras tantas ocasiones de peligro evitando un marcador quizás aún más abultado.
Zé Pedro 5,5: hoy no ha estado del todo convincente, sufre sobre todo la presencia de Moreo. Poca presencia también en fase ofensiva. (desde el minuto 31 de la segunda parte, Albarracín: s.v.)
Dossena 5: muchas dificultades para leer los balones altos de los rivales. Demasiado distraído en las jugadas a balón parado.
Mina 5,5: algunos errores de lectura defensiva empañan su actuación. Sustituido para dar más peso a la fase ofensiva. (Desde el 1' de la segunda parte, Zappa 6: buena entrada en el campo. Intenta lanzarse a los espacios, aunque a veces sin mucho apoyo).
Palestra 5: hoy poco presente en el juego. Aparte de algún centro, de alguien con sus cualidades se espera sin duda más.
Adopo 5,5: no consigue mantener bien el ritmo del partido, mostrándose muy comedido. (Desde el minuto 1 de la segunda parte, Pavoletti 6,5: entra para dar más peligro al juego y responde con un gran gol. Un ejemplo para sus compañeros.)
Gaetano 5,5: tiene que jugar más atrás debido a la presencia constante de Moreo, que empuja mucho por su banda. (Desde el minuto 19 de la segunda parte, Mazzitelli 6: se deja ver con algunas buenas jugadas en vertical.)
Sulemana 5: realmente fuera de forma y fuera del juego. Nunca entra realmente en el partido, demasiado escorado en la banda, desperdicia algunas jugadas potencialmente peligrosas.
Obert 5: en la primera parte ni siquiera juega mal, pero en la segunda se nota que está demasiado nervioso y a menudo llega tarde a los balones divididos. De hecho, en el último cuarto de hora da una patada a Leris sin llegar a tocar el balón y es expulsado por doble amarilla.
Folorunsho 5: para él también un partido para olvidar. En defensa casi nunca consigue cerrar como debería, mientras que en ataque desperdicia demasiado.
Kilicsoy 5,5: algunos remates torcidos y poco más. (Desde el minuto 19 de la segunda parte, Trepy 6: entrada en el campo, en general, suficiente).
Entrenador Pisacane 5,5: a pesar de la superioridad numérica durante casi todo el partido, no consigue sacar mucho partido a un equipo que parece haber perdido la concentración necesaria y una forma física óptima. Intenta con los cambios dar más peso al ataque, pero la maniobra nunca parece del todo organizada.