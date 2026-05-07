¡Lo impensable ha sucedido contra el PSG! El Bayern de Múnich de Vincent Kompany fue sorprendido

Los debates sobre estrategias defensivas quizá demasiado arriesgadas no afectaron a los protagonistas de ambos equipos; ambos insistieron en mantener su planteamiento. Mejor resaltar sus virtudes que temer sus defectos. Mientras tanto, el PSG empató 2-2 en liga ante el FC Lorient y el Bayern 3-3 en la Bundesliga frente al 1. FC Heidenheim; para los bávaros fue el broche de una semana con once goles encajados en tres partidos.

¿Y si vuelven a encajar dos, tres o cuatro en la vuelta contra el PSG? Pues marcarán tres, cuatro o cinco; no hay problema. Ese fue el lema del Bayern tras la ida. Así que el 0-1 temprano de Ousmane Dembélé solo fue un susto. ¡Otra vez por detrás, a por los goles! ¡Aquí vamos otra vez! El Bayern necesitaba ahora al menos dos y la única pregunta era: ¿cuándo llegará el primero?

Pero los minutos pasaban y el marcador no se movía: 0-1 en el 7, en el 9, al descanso y tras los 90. Ya en el tiempo de descuento, Harry Kane marcó el 1-1. Demasiado tarde. El Bayern queda eliminado.