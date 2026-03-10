Goal.com
Gazzetta - Juventus, un top a parametro zero: la situazione per Bernardo Silva e Goretzka

Los bianconeri evalúan las dos operaciones, dos oportunidades a coste cero para el verano.

La Juventus ya comienza a planificar y estudiar las posibles oportunidades del mercado para la próxima temporada deportiva.

La directiva bianconera quiere reforzar la plantilla con futbolistas de gran experiencia internacional, tratando de aprovechar las oportunidades entre aquellos jugadores que están a punto de terminar su contrato y han decidido no renovar su acuerdo con sus respectivos clubes.

En la lista del mercado de fichajes de la Vecchia Signora, según informa La Gazzetta dello Sport, destacan dos nombres de alto nivel: Bernardo Silva y Leon Goretzka, ambos destinados a liberarse de sus respectivos clubes.

  • ¿QUÉ SE SABE SOBRE BERNARDO SILVA?

    El nombre más atractivo para el centro del campo bianconero es el de Bernardo Silva, jugador portugués que actualmente milita en el Manchester City y que aportaría personalidad, experiencia, liderazgo y calidad al mediocampo bianconero.

    El luso parece dispuesto a emprender una nueva experiencia a partir de la próxima temporada y la Juventus permanece atenta a las posibles repercusiones de esta situación de cara al verano.

  • LA COMPETENCIA

    Evidentemente, habrá que enfrentarse a una dura competencia: entre los equipos interesados, según informa La Rosea, se encuentran el Galatasaray, el Inter Miami y el Benfica.

    Tampoco hay que subestimar el aspecto económico: en la situación actual, Bernardo Silva percibe un salario de entre 7 y 8 millones netos por temporada. El agente Jorge Mendes ya está trabajando para encontrar la mejor solución.

  • OCCHI ANCHE SU GORETZKA

    Otro perfil seguido con atención, según informa La Gazzetta dello Sport, es el de Leon Goretzka, centrocampista alemán del Bayern de Múnich. No es ninguna novedad que el jugador ya haya anunciado, junto con su club, que no renovará su contrato con el equipo bávaro y que está listo para una nueva experiencia, incluso en el extranjero.

    Para la Juventus, representaría una solución importante para el centro del campo: físico, técnica y experiencia al servicio de Luciano Spalletti.

  • TAMBIÉN ESTÁN EL INTER, EL MILÁN Y EL NÁPOLES

    El alemán tampoco carece de competidores: en Italia, el primer club en interesarse por él fue el Milan, seguido del Nápoles, el Inter y la Juventus (los clubes italianos han mantenido contactos con el entorno y la agencia del jugador, pero se nota cierta distancia en lo que respecta a las comisiones).

    Su salario actual, entre 6 y 7 millones netos por temporada, podría ser sostenible para varios clubes europeos, como el Arsenal y otros clubes de la Premier League que lo mantienen en sus agendas y se presentan como favoritos en la carrera por su fichaje en verano.

    Por lo tanto, la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones es fundamental para poder fichar a jugadores de tal calibre.

