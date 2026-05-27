Federico Valverde explica cómo le afectó la pelea de Aurélien Tchouameni y, como centrocampista del Real Madrid, agradece el apoyo de los aficionados

Valverde ha hablado sobre su turbulento paso por Valdebebas tras un altercado físico con Tchouameni. El incidente, que acaparó titulares mundiales, ocurrió cuando el uruguayo se golpeó la frente contra una mesa durante una discusión, sufriendo una herida en el cuero cabelludo que necesitó atención médica.

Al llegar a Uruguay, declaró a los medios: «Me siento muy bien. He contado con el apoyo de la afición y del club. Estos obstáculos ayudan a crecer».