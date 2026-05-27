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Federico Valverde explica cómo le afectó la pelea de Aurélien Tchouameni y, como centrocampista del Real Madrid, agradece el apoyo de los aficionados
Superar la tormenta en el campo de entrenamiento
Valverde ha hablado sobre su turbulento paso por Valdebebas tras un altercado físico con Tchouameni. El incidente, que acaparó titulares mundiales, ocurrió cuando el uruguayo se golpeó la frente contra una mesa durante una discusión, sufriendo una herida en el cuero cabelludo que necesitó atención médica.
Al llegar a Uruguay, declaró a los medios: «Me siento muy bien. He contado con el apoyo de la afición y del club. Estos obstáculos ayudan a crecer».
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Consecuencias disciplinarias en el Bernabéu
Valverde quiere dejar atrás la tensión, pero el Real Madrid ha vivido fuertes repercusiones internas. Según se informa, la directiva consideró el altercado una grave falta profesional y abrió una investigación disciplinaria contra los dos jugadores implicados. Cada uno recibió una multa de 500 000 € (432 000 £), aunque finalmente no hubo suspensión.
El jugador de 27 años cree que la experiencia le ayudará en su rol de líder. «Confío en que esto me haga un mejor capitán en los próximos años», dijo Valverde tras disculparse. Reconoció que el «cansancio de la competición y la frustración» influyeron en el incidente, ocurrido durante una temporada sin títulos para el club.
Sueños de Mundial con Uruguay
Valverde, ahora centrado en sus compromisos internacionales con Uruguay bajo la dirección de Marcelo Bielsa, se enfoca plenamente en la campaña para el Mundial 2026. Como uno de los líderes del vestuario, el centrocampista sueña con levantar la Copa del Mundo. «Es lo que más deseas desde niño: jugar con la selección y ganar el título», afirmó.
El mediocampista destacó la importancia de igualar el espíritu de la selección que llegó a semifinales en 2010 y añadió: «Crecimos con esa imagen y nos encantaría igualarla, para que Uruguay se sienta orgullosa».
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Versatilidad y espíritu de equipo
Valverde muestra total compromiso con su selección y se adapta a las necesidades tácticas de Bielsa. Ante la ausencia de Nahitan Nández, se baraja la posibilidad de que juegue como lateral derecho, posición que ya ocupó en el Real Madrid en situaciones de emergencia.
«Lo acepto, obviamente. El entrenador manda y uno siempre sueña con estar en el once. Estoy disponible para lo que él necesite», afirmó. Esta actitud de priorizar al equipo define a Valverde, que quiere dejar atrás sus problemas en el ámbito nacional y liderar a su selección en la escena mundial.