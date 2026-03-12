«¡Esto no pinta nada bien!» La terrible lesión de Silas conmociona al Mainz 05

En el minuto 65, Silas cayó repentinamente al césped con el rostro contraído por el dolor tras un duelo con Matus Maly y se agarró la espinilla. Sus compañeros y los servicios médicos acudieron inmediatamente. «No pinta bien. ¡Mierda, mierda, mierda!», escribió la cuenta oficial del club de la Bundesliga en X. Las imágenes sugieren que Silas ha sufrido una grave lesión en la pierna, posiblemente una fractura de tibia y peroné.

«Solo puedo desear que no sea eso. Que quizá haya tenido suerte dentro de la mala suerte. No se le desea eso a nadie», dijo Danny da Costa en RTL+: «Le deseo todo lo mejor y espero que no esté fuera mucho tiempo. Voy a hablar con él ahora mismo para ver cómo está».

El delantero, que se incorporó al equipo de Rheinhessen a principios de enero, no pudo abandonar el campo por sus propios medios y tuvo que ser trasladado en camilla. Mientras tanto, se tapaba la cara con las manos.