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Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

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El secreto del colapso... El Real Madrid al borde del abismo

Real Madrid
Primera División
Álvaro Arbeloa
España

Tres tropiezos inesperados tras cinco victorias consecutivas

El Real Madrid estaba en racha antes del parón internacional de marzo, pero se derrumbó tras la reanudación.

Tras el parón de selecciones, el equipo blanco encadenó cinco triunfos que lo devolvieron a la lucha por Liga y Champions, pero luego llegó un inesperado colapso.

Las derrotas contra Mallorca y Bayern, y el empate ante Girona, lo dejaron casi fuera de la Liga y al borde de la eliminación en la Champions, según Marca.

Antes del parón, el técnico Álvaro Arbeloa y la plantilla avisaron de que la interrupción llegaba en el peor momento, y así ha sido: el equipo ha perdido ritmo, confianza y, sobre todo, solidez.

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    El Real Madrid parecía más fuerte, sobre todo ante el Manchester City y en el derbi, pero ahora genera dudas. 

    Su poderío ofensivo, liderado por Vinicius Junior tras la lesión de Kylian Mbappé, ha perdido brillo.

    El periódico concluye: «El Real Madrid se ha venido abajo por completo, justo cuando comenzaba la fase decisiva de la temporada».

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