La directiva del Marsella vivirá nuevos cambios este verano con la salida confirmada de Mehdi Benatia. El exinternacional marroquí, que ha ocupado el cargo de director deportivo del club, dejará oficialmente su puesto una vez finalizada la temporada. Aunque McCourt ya le había convencido para que se quedara durante una crisis a mitad de temporada, la decisión de romper definitivamente se ha hecho ya definitiva. McCourt confirmó la situación del director deportivo, señalando que Benatia se encuentra actualmente cumpliendo su periodo de preaviso, que se extiende hasta junio. «Medhi es un excelente director deportivo. Se quedará hasta el final de la temporada y luego se acabará. Ese es su deseo y eso es lo que hemos acordado», afirmó McCourt.