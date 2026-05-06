El Manchester United planea fichar a una estrella del Lyon para reforzar una posición problemática

A pesar del interés de Old Trafford, el Lyon no quiere desprenderse de su joya. Nacido el 19 de marzo de 2005, el delantero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, pero el club francés planea prorrogarlo un año más. Su valor de mercado ronda los 10 millones de euros, pero el Lyon pediría mucho más. Además, el Sporting se reservó un 20 % de una futura venta.